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Технології штучного інтелекту Amazon будуть використовуватись в українських судах

6 июля 2022 г., 12:15

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів зустріч з представниками компанії Amazon.

Він повідомив, що ще до початку війни AWS почала надавати Україні потужності для зберігання бекапів реєстрів. Це десятків мільйонів доларів підтримки.

"До речі, багато людей у компанії працюють у позаробочий час, безоплатно в проєктах підтримки України", підкреслив Михайло Федоров.

Він також додав - "Дуже хочу реалізувати перші проєкти впровадження штучного інтелекту в судах для прийняття рішень в рамках адміністративних порушень. Amazon має подібні кейси. І для нас це можливість".

Михайло Федоров передав Amazon нагороду від Президента України за підтримку нашої країни.

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