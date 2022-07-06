Процесс Intel 4 (7 нм) на шляху до серійного виробництва в другому півріччі

6 июля 2022 г., 11:15

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Як повідомляє DigiTimes, технологія виробництва Intel 4, раніше відома як Intel 7nm, добре прогресує. Відповідно до звіту з посиланням на неназвані джерела Intel, планує почати масове виробництво по новому процесу в другій половині 2022 року.



Приблизно місяць тому, на симпозіумі IEEE VLSI 2022, Intel була дуже оптимістично налаштована щодо наступного етапу виробництва напівпровідників. У ньому сказано, що портовані чіпи можуть працювати на >20% швидше при тій самій потужності або зменшити енергоспоживання на ~40% при тій же частоті. Крім того, процес Intel 4, перший у виробника, який використовує EUV-літографію, також подвоїть щільність транзисторів (у порівнянні з Intel 7).



Нагадаємо, Intel роками довелося працювати з техпроцесом 14 нм, оскільки ніяк не вдавалось запустити 10 нм, який тепер основний. Тоді як у конкурентів 7 нм та 5 нм.



Intel 4 є ключовим для випуску Meteor Lake (процесор Intel Core 14-го покоління для споживачів) і Granite Rapids (корпоративний сегмент).



Окрім переваг нової технології Intel 4, Meteor Lake стане першим процесором виробника у варіанті чіплету для масового ринку – так звана гнучка плиткова архітектура та технологія упаковки Foveros 3D. Цікаво, що блок вбудованої графіки у Meteor Lake буде виробляться іншою компанією - очевидно, TSMC.



Зі звіту DigiTimes також слідує, що процес Intel 3 може пройти через «виробничий колокол» у другій половині наступного року, якщо все піде так як треба. Минулого місяця компанія заявила, що Intel 3 забезпечить 18% перевагу у продуктивності над Intel 4.



Залишається лише чекати Meteor Lake, маємо надію, що Intel 4 все ж не переповзе на 2023 р.

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