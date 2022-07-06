Foxconn покращує прогноз на весь рік через високий попит на сервери та навіть смартфони

6 июля 2022 г., 13:05

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Як повідомляє Reuters, тайванська Foxconn, найбільший у світі виробник електроніки за контрактом, підвищила свій бізнес-прогноз на весь рік завдяки високим продажам смартфонів і серверів, незважаючи на побоювання щодо уповільнення попиту через зростання інфляції.



Як і інші світові виробники, тайванська фірма зіткнулася з серйозною нестачею мікросхем, що негативно вплинуло на виробництво смартфонів, у тому числі для її основного клієнта Apple, частково через COVID-19 локдаун в Китаї.



Але компанія заявила, що продаж продукції у червні підскочила на 31% порівняно з роком раніше і досягла рекордного рівня за місяць завдяки належному управлінню ланцюгом поставок і зростанню продажів побутової електроніки. Смартфони становлять основну частину доходу виробника.



Кращі, ніж очікувалося, показники Foxconn у червні відбулися в той час, коли інвестори стурбовані уповільненням попиту на технології під час спаду на основних ринках через високу інфляцію та війну в Україні.



Акції виробників чіпів у всьому світі впали у минулу п'ятницю після того, як Micron Technology дала значно гірший прогноз на поточний квартал, ніж очікувалося.



Foxconn заявила, що оптимістично дивиться на свій бізнес у третьому кварталі, додавши, що може спостерігати «значне зростання» порівняно з роком раніше.



У компанії заявили, що прогноз на 2022 р. покращився порівняно з попередніми очікуваннями щодо відсутності зростання, не надавши подробиць.



Компанія, яка офіційно називається Hon Hai Precision Industry, заявила, що цього року спостерігала двозначне щорічне зростання продажів серверів і телекомунікаційних продуктів.



Локдаун COVID-19 у Китаї лише обмежено вплинув на виробництво Foxconn, оскільки компанія тримала працівників на місці в системі «замкнутого циклу».



Аналітики Daiwa Capital Markets у Тайбеї заявили, що попит на сервери з боку американських постачальників хмарних послуг сприяв двозначному зростанню сектора. Вони очікують, що операційний прибуток Foxconn цього року зросте на 12-19%.



Аналітики Morgan Stanley заявили, що позитивні прогнози Foxconn на третій квартал показали, що високий попит на хмарні сервери та збірку нових iPhone триватиме.



Акції компанії зросли на 3% у вівторок, а потім закрилися на 2,5%, перевершивши показники більш широкого ринку, який зріс на 0,9%.

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