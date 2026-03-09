TCL CSOT презентувала дисплейні технології «Super Pixel Beyond Limits»

9 марта 2026 г., 15:35

0

Tweet

Компанія TCL CSOT, підрозділ TCL Technology, представила на MWC 2026 свої найновіші розробки під девізом «Super Pixel Beyond Limits». В центрі уваги — технологія Super Pixel, успіхи в струминному друці OLED (IJP OLED) та філософія APEX, яка ставить потреби людини та екологічність вище за сухі цифри характеристик.



«Філософія APEX — це наш компас. Такі досягнення, як Super Pixel та IJP OLED, — це не просто покращення окремих компонентів, а фундаментальний зсув у бік виробництва гнучких та ефективних дисплеїв», — зазначив Джун Чжао (Jun Zhao), гендиректор TCL CSOT.



Технологія Super Pixel базується на повній перебудові структури пікселів. Вона забезпечує три ключові переваги: збільшення щільності субпікселів на 1,8% для бездоганно гострого зображення; зниження витрат енергії до 25% без втрати якості та збільшення частоти оновлення на 40% для ідеальної плавності рухів.



TCL CSOT демонструє успіхи в технології IJP OLED, яка спрощує виробництво, знижує витрати та відкриває нові горизонти продуктивності.



Ультратонкий ноутбук (14") товщиною 0,77 мм, а вага — менше ніж 77 грамів. Це вдвічі легше за традиційні аналоги.



Складаний монітор-трансформер (28"): революційна конструкція «tri-fold» перетворює компактний 16-дюймовий пристрій на 28-дюймовий ультраширокий екран. Товщина у розкладеному стані — 4,48 мм. Завдяки найбільшому у світі шарніру у формі «краплі», він підтримує горизонтальний, вертикальний та складаний режими.



Real Stripe RGB для смартфонів (5,65"): перший у світі дисплей, надрукований на принтері, з роздільною здатністю 390 PPI (що відповідає 490 PPI при алмазному розташуванні пікселів). Це гарантує ідеальне відображення дрібного тексту.



Всі новинки об’єднані в систему APEX, яка базується на чотирьох принципах:



A (Amazing): Неймовірний досвід — Найяскравіший у світі мобільний OLED (6,9") з піковою яскравістю 15000 ніт. Екран залишається повністю читабельним навіть під прямими променями сонця.



P (Protective): Захист здоров’я — Перший у світі OLED-дисплей, сертифікований за стандартом «природного світла». Завдяки круговому поляризатору 2-го покоління, він імітує природне випромінювання, зменшуючи втому очей. Його видно навіть крізь сонцезахисні окуляри.



E (Eco-Friendly): Екологічність — Дисплей із найнижчим енергоспоживанням у світі. Використання тандемної структури та безполяризаційного процесу (PLP) дозволило знизити споживання енергії на 45%.



X (X-Unlimited): Безмежний потенціал — Найменший у світі дисплей Si-Micro LED (0,05") для AR-окулярів. При розмірі з макове зернятко він має яскравість понад 4 млн ніт та споживає менше ніж 10 мВт.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI