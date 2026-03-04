Lenovo розширила свій асортимент мобільних бізнес-пристроїв з AI

4 марта 2026 г., 15:25

Доповнюючи серію анонсів на CES та Tech World, компанія Lenovo представила свої останні новинки бізнес-пристроїв з AI та платформ, готових до використання в корпоративному середовищі, які розроблені, щоб допомогти організаціям впевнено масштабувати AI.



Lenovo розширює власне портфоліо серії ThinkPad пристроєм ThinkPad X13 Detachable. Цей безкомпромісний пристрій зі знімною клавіатурою для професіоналів, яким потрібна гнучкість та мобільність без втрати продуктивності чи зручності. Працюючи на Windows 11 Pro з процесорами Intel Core Ultra Series 3 та пам’яттю до 64 ГБ, X13 Detachable забезпечує швидку продуктивність у легкому дизайні, оптимізованому під сенсорне керування робочих процесів.



13-дюймовий дисплей з високою роздільною здатністю, яскравістю до 500 ніт та подвійними портами Thunderbolt 4 USB-C підтримує сучасні можливості підключення та спільної роботи. Оновлена знімна клавіатура має повнорозмірні клавіші з ходом 1,5 мм. Ергономічний повнорозмірний стилус закріплюється та заряджається всередині клавіатури-чохла, забезпечуючи практичне й елегантне рішення для ефективної роботи з нотатками, даними та контентом. Спрощена система заміни компонентів, включаючи акумулятор та порти USB-C, підсилюють увагу Lenovo до придатності до ремонту та тривалості життєвого циклу.



Lenovo продовжує розвивати свій основний портфель комерційних ПК останніми моделями Copilot+ ПК ThinkPad T-серії, зміцнюючи їхню роль як основу бізнес-обчислень для організацій по всьому світу. Оновлена для 2026 року серія ThinkPad T представляє значущі вдосконалення, зосереджені на ремонтопридатності, зручності використання та готовності до AI.



У всій лінійці моделі оснащені новою опціональною 5-мегапіксельною камерою з комп’ютерним зором та vHDR для підвищення якості відео при різному освітленні, що доповнюється збільшеними динаміками для покращення якості звуку та досвіду гібридних зустрічей. Компанія Lenovo також представила новий варіант кольору в портфелі серії T — Cosmic Blue для ThinkPad T14 Gen 7 та T14s Gen 7, щоб запропонувати сучасну альтернативу разом із перевіреною масштабованістю та придатністю платформи до ремонту.



Обслуговування залишається визначальним пріоритетом. Зазначено, окремі моделі досягають кращих у своєму класі показників придатності до ремонту за версією iFixit завдяки полегшеному доступу до нижньої кришки, спрощеному внутрішньому плануванню та розширеному переліку компонентів з можливістю заміни користувачем, наприклад акумулятори та порти USB-C. Ці оновлення допомагають зменшити час простою, подовжити життєвий цикл пристроїв та знизити загальну вартість для корпоративних парків під управлінням Windows 11 Pro.



Окрім зручності обслуговування, окремі моделі ThinkPad нещодавно отримали сторонню сертифікацію Calm Tech Certified Platinum за дизайн, спрямований на зменшення когнітивного навантаження та підтримку постійної концентрації у професійному середовищі. Сертифікація оцінює такі фактори, як ергономіка, управління увагою, довговічність, світло та звук, відображаючи давню філософію Lenovo у дизайні для забезпечення високої функціональності.





Основні особливості, такі як тактильна клавіатура ThinkPad, навігація TrackPoint, варіанти дисплеїв із низьким рівнем синього світла, фізичні шторки камери та чіткі світлодіодні індикатори стану, розроблені так, щоб працювати разом з людською увагою, а не конкурувати за неї.



Ноутбуки ThinkPad також оснащені звуковими підказками, які забезпечують чіткий звуковий зворотний зв’язок для ключових системних подій, таких як гучність, рівень заряду батареї та статус заряджання, що робить взаємодію з пристроєм доступнішою для сліпих людей або людей з порушеннями зору. Оскільки штучний інтелект все більше вбудовується в щоденні робочі процеси, Lenovo продовжує надавати пріоритет чіткості, зручності використання та інклюзивному дизайну в усьому портфоліо ThinkPad.



ThinkPad T14 Gen 7 та ThinkPad T16 Gen 5 продовжують традицію основних комерційних робочих конячок Lenovo, оновлених для 2026 року з покращеннями в продуктивності, дизайні та спільній роботі. Підтверджуючи прагнення ThinkPad до довговічності та придатності до обслуговування, останнє покоління отримало оцінку придатності до ремонту iFixit 10 з 10, що полегшує технічне обслуговування та модернізацію для ІТ-команд і подовжує цінність життєвого циклу пристрою.



Доступні з процесорами Intel Core Ultra Series 3 з Intel vPro або процесорами AMD Ryzen AI PRO 400 Series, ThinkPad T14 та T16 серії Copilot+ PC на Windows 11 Pro, розроблені для забезпечення збалансованої продуктивності та ефективності для щоденних бізнес-завдань. Завдяки TDP до 30 Вт та пам’яті LPCAMM2 на моделях Intel, T14 оптимізований для сучасних гібридних робочих середовищ. Оновлений індустріальний дизайн пропонує вужчі рамки дисплея, модернізоване внутрішнє планування та центроване позначення клавіш.



ThinkPad T14s Gen 7 — це найлегший пристрій серії T від Lenovo на сьогодні, що забезпечує преміальну мобільність без шкоди для корпоративних стандартів. При вазі від 1,1 кг, це найлегша модель серії T, що оснащена новою батареєю високої щільності 58 Вт·год, розробленою для тривалішої автономної роботи мобільних професіоналів. Підкреслюючи підхід Lenovo у дизайні до підвищення ремонтопридатності, T14s Gen 7 отримав оцінку придатності до ремонту iFixit 9 з 10.



ThinkPad T14s Gen 7 з операційною системою Windows 11 Pro доступний у конфігураціях на базі процесорів Intel Core Ultra Series 3 з Intel vPro, процесорів AMD Ryzen AI PRO 400 Series, а також платформ Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Plus, що дає організаціям гнучкість у виборі платформи, яка найкраще відповідає їхнім вимогам щодо продуктивності, ефективності та підключення.



ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 розширює серію T трансформованим формфактором, розробленим для робочих процесів, пов’язаних зі спільною роботою, анотаціями та презентаціями, водночас маючи ті самі основні вдосконалення, що й у всій лінійці T14s 2026 року. Пристрій став легшим за попереднє покоління — його вага зменшилася до 1,34 кг, покращуючи портативність для користувачів, які часто перемикаються між режимами роботи



Модель ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 представляє новий вбудований стилус, що забезпечує швидкий доступ до нотаток та маркування документів без потреби в окремих аксесуарах. Цей пристрій серії Copilot+ PC на Windows 11 Pro з процесорами Intel Core Ultra Series 3 з Intel vPro поєднує багаторежимну гнучкість із довговічністю та готовністю ThinkPad до корпоративного впровадження.





ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 — це універсальний бізнес-ноутбук серії Copilot+ PC на Windows 11, розроблений для користувачів малого та середнього бізнесу та мобільних професіоналів. Працюючи на процесорах Intel Core Ultra Series 3, він підтримує прискорення обчислення AI на пристрої та інтелектуальні функції для спільної роботи.



360-градусний шарнір, опціональний стилус Lenovo Yoga Pen та 14-дюймовий сенсорний дисплей WUXGA дозволяють безперешкодно перемикатися між режимами ноутбука, планшета та презентації. Підключення Thunderbolt 4, швидка зарядка та безпека бізнес-класу роблять його надійним робочим комп'ютером для щоденного використання. Портфоліо ThinkBook додатково розширено завдяки Magic Bay Tiko — AI-компаньйону, що прикріплюється до корпусу та призначений для відображення контекстної інформації та підтримки інтуїтивно зрозумілих робочих процесів.



Lenovo розширює свій комерційний портфель ThinkTab X11, підсилюючи присутність бренду цим новим захищеним планшетом на базі Android, що знаменує значне розширення екосистеми Think за межі традиційних ПК. Розроблений для складних промислових середовищ, ThinkTab X11 відповідає потребам працівників у таких вимогливих сферах, як логістика, виробництво, будівництво, транспорт та енергетика.



Працюючи на мобільній платформі Snapdragon 7s Gen 3, ThinkTab X11 забезпечує надійну продуктивність, ефективне споживання енергії та інтегровані можливості підключення для постійних робочих процесів на передовій. Пристрій протестований за стандартами MIL-STD-810H та має рівень захисту IP68, що дозволяє працювати в суворих умовах. Яскравий дисплей із підтримкою дотику в рукавичках та мокрими руками забезпечує зручність використання на робочих майданчиках та на відкритому повітрі.



Для підтримки безперервної роботи ThinkTab X11 оснащений знімним акумулятором без гвинтів з режимом роботи без батареї, що дозволяє пристрою залишатися підключеним до живлення в стаціонарних, автомобільних, промислових або змінних сценаріях. Подвійні порти USB-C забезпечують одночасне заряджання та підключення периферійних пристроїв, а фронтальний модуль NFC підтримує зручне захищене захоплення даних для управління запасами, контролю доступу та польової автентифікації. Інтегровані можливості корпоративного контролю та безпеки допомагають організаціям впроваджувати та керувати ThinkTab X11 у масштабах підприємства.



Портативний монітор ThinkVision M16 розширює бізнес-портфоліо Lenovo легким, зручним для подорожей додатковим екраном, розробленим для підвищення продуктивності в гібридних робочих середовищах. Створений для взаємодії з ноутбуками ThinkPad та ThinkBook, ThinkVision M16 забезпечує розширення простору екрана, допомагаючи професіоналам переміщатися між домом, офісами та спільними робочими просторами без шкоди для ефективності.



Завдяки 16-дюймовому дисплею зі співвідношенням сторін 16:10 у тонкому та легкому дизайні, ThinkVision M16 забезпечує додатковий простір для багатозадачності, перегляду контенту та взаємодії без створення зайвої громіздкості конфігурації. Підключення USB-C з наскрізним живленням забезпечує зручне підключення за допомогою одного кабелю, дозволяючи користувачам одночасно підключати, живити та заряджати пристрої, зменшуючи безлад на робочому столі.



Розроблений з урахуванням гнучкості, ThinkVision M16 підтримує портретну та альбомну орієнтації, що націлює його на такі робочі процеси, як редагування документів, кодування, аналіз даних та презентації. Незалежно від того, чи використовується він у тимчасових робочих місцях, на зустрічах з клієнтами чи в домашніх офісах, ThinkVision M16 підвищує продуктивність, розширюючи робочий простір.



Оскільки пристрої з AI стають центральними для сучасної роботи, Lenovo продовжує зосереджуватися на створенні захищених, керованих та надійних платформ, які організації можуть впевнено впроваджувати. У своєму комерційному портфоліо Lenovo інтегрує безпеку, послуги штучного інтелекту та можливості життєвого циклу пристроїв, щоб допомогти ІТ-командам захищати дані, підтримувати контроль та масштабувати системи, готові до використання штучного інтелекту, у децентралізованих середовищах.



Рішення безпеки ThinkShield забезпечують багаторівневий захист апаратного, мікропрограмного, програмного забезпечення та ланцюга постачань, допомагаючи зберігати пристрої від моменту першого підключення до завершення терміну служби. Окрім пристроїв, Lenovo підтримує впровадження штучного інтелекту в підприємствах за допомогою послуг, які допомагають організаціям перейти від готовності до реального впровадження, доповнених глобальною підтримкою, модульними послугами та гнучкими моделями фінансування, такими як TruScale Device as a Service (DaaS). Разом ці можливості дозволяють організаціям балансувати інновації з безпекою, ефективністю та довгостроковою цінністю під час впровадження штучного інтелекту.



Орієнтовна доступність та ціни в регіоні EMEA

Lenovo ThinkPad X13 Detachable — з липня 2026 р., від 1 949 євро.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 — з квітня 2026 р., від 1 699 євро.

Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 — з травня 2026 р., від 1 749 євро.

Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 — з квітня 2026 р., від 1 499 євро.

Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 — з квітня 2026 р., від 1 399 євро.

Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 — з червня 2026 р., від 799 євро.

Lenovo ThinkTab X11 — з квітня 2026 р., від 499 євро.

Lenovo ThinkVision M16 Mobile Monitor — з червня 2026 р., від 239 євро.

Lenovo Magic Bay Tiko — з червня 2026 р., від 49 євро.

