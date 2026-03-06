Apple представила нову лінійку моніторів Studio Display та Studio Display XDR з підтримкою Thunderbolt 5

6 марта 2026 г., 16:25

Компанія Apple оголосила про вихід нового сімейства професійних дисплеїв, що включає оновлений Studio Display та абсолютно новий Studio Display XDR.



Стандартна модель Studio Display зберегла 27-дюймову 5K Retina панель, але отримала суттєві покращення внутрішніх компонентів, зокрема 12-мегапіксельну камеру з підтримкою функцій Center Stage та Desk View, систему з трьох мікрофонів студійної якості та акустику з шести динаміків із підтримкою просторового аудіо.



Ключовим технічним оновленням стало впровадження інтерфейсу Thunderbolt 5, що забезпечує розширені можливості підключення аксесуарів та послідовне з’єднання до чотирьох моніторів одночасно.



Своєю чергою, Studio Display XDR встановлює новий стандарт продуктивності завдяки використанню підсвічування mini-LED з 2304 зонами локального затемнення. Пристрій забезпечує яскравість до 1000 ніт у режимі SDR та вражаючі 2000 ніт у піковому HDR при контрастності 1 000 000:1. Дисплей підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц, а також колірні простори P3 та Adobe RGB, що критично важливо для поліграфії та дизайну.



«Сьогодні ми знову лідируємо в індустрії, представляючи нове сімейство Studio Display. Модель XDR - це величезний стрибок для технології XDR з підсвічуванням mini-LED, піковою яскравістю 2000 ніт та частотою 120 Гц, що трансформує робочі процеси у кіновиробництві, дизайні та 3D-анімації», заявив Джон Тернус (John Ternus), старший віцепрезидент Apple з апаратної інженерії.



Вперше в історії лінійки Apple впровадила пресети медичної візуалізації DICOM, що дозволяють використовувати монітор у діагностичній радіології. Для ринку США очікується схвалення відповідного калібратора від FDA.



Монітори виготовлені з екологічних матеріалів, включаючи 100% перероблений алюміній у підставці.



Ціна на Studio Display стартує від 1599 дол., а Studio Display XDR, який замінює у продуктовій лінійці попередній Pro Display XDR, коштує від 3299 дол.

