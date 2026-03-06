Технологія TCL NXTPAPER приходить на AMOLED-дисплеї

6 марта 2026 г., 17:55

0

Tweet

На виставці MWC 2026 компанія TCL анонсувала революційний крок у розвитку своєї фірмової технології захисту зору. Вперше в історії повноколірна технологія NXTPAPER буде інтегрована в AMOLED-матриці. Це поєднання дає користувачам найкраще з обох світів бездоганну якість зображення, глибокий чорний колір та яскравість AMOLED разом із фірмовим «паперовим» комфортом для очей від TCL.



«Екрани мають сприйматися очима так само природно, як денне світло. Оскільки час, проведений перед моніторами, лише зростає, дисплеї повинні не лише вражати якістю, а й дбати про здоров'я», — зазначив Джефферсон Лі, генеральний директор TCL Mobile Phone.



Завдяки багатовимірній оптимізації, екрани нового покоління адаптуються до будь-яких сценаріїв від ранкового перегляду стрічки соцмереж до нічного читання в ліжку.



Нове покоління NXTPAPER на базі AMOLED пропонує три фундаментальні оновлення.



- Циркуляційна поляризація (CPL): рівень поляризації зріс із 57% до 90%, що максимально наближає випромінювання екрана до поведінки природного світла.



- Очищення від синього світла: шкідливе випромінювання знижено ще на 15% порівняно з версією 4.0 — тепер його рівень становить лише 2,9%.



- Циркадний комфорт та захист у темряві: екран автоматично регулює яскравість та колірну температуру залежно від часу доби. Мінімальна яскравість може опускатися до 1 ніт, що ідеально для нічного використання.



TCL вперше впроваджує технологію Anti-Glare (AG) на AMOLED-панелях для смартфонів. За допомогою літографії наноматриць екран мінімізує відблиски від ламп або сонця, створюючи ефект справжнього паперу.



Це дає користувачу можливість адаптивного читання. Спеціальний режим автоматично підлаштовує колір фону під навколишнє освітлення.



Чіткість на сонці, завдяки чому більше не потрібно шукати тінь або нахиляти телефон, щоб щось розгледіти.



Попри акцент на здоров'ї очей, характеристики дисплея залишаються флагманськими. Професійний рівень Delta E < 1.

100% P3 wide color gamut.

Піковий показник у 3200 ніт.

Частота оновлення 120 Гц.



Зазначено, цей прорив став можливим завдяки власній екосистемі TCL, зокрема підрозділу TCL CSOT, який є світовим лідером у виробництві Mini LED та OLED-панелей. Досвід компанії у створенні величезних телевізорів (TCL посідає 1 місце у світі за постачанням Google TV та 85-дюймових ТВ, за даними Omdia 2024) дозволяє впроваджувати інновації такого масштабу в компактні мобільні пристрої.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet