Synology выпустила компактную систему FlashStation FS2500

17 декабря 2021 г., 15:25

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Компания Synology объявила о выходе FlashStation FS2500 - дополнения к линейке серверов компании на флэш-дисках, а также обновила портфель SSD-накопителей.



Как сообщается, модель FS2500 предназначена для работы корпоративных ИТ-приложений, требующих быстрой системы хранения с низкой задержкой, включая виртуальные машины и постпроизводственные работы. Компактный корпус 1U имеет 12 отсеков для дисков SATA 2,5', обеспечивая достаточную емкость и простоту установки.



«Новая система FS2500 нацелена на растущий спрос, связанный с распределенными вычислениями, - заявил Джульйен Чень (Julien Chen), менеджер по продуктам компании Synology. - Благодаря малой занимаемой площади это универсальное решение можно развернуть на периферии или в мобильных вариантах использования».



Устройство обеспечивает скорость более 170 000/82 000 операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи блоками по 4 КБ1 и оснащено двумя портами 10GbE с возможностью расширения до 10/25GbE2.



Подчеркивается, что система FS2500 работает под управлением операционной системы DiskStation Manager (DSM) и обеспечивает надежность и простоту обслуживания. Интеллектуальные функции хранения данных, такие как автоматическое восстановление дисков, дедупликация системы хранения3 и создание моментальных снимков, в сочетании с возможностями удаленного резервного копирования обеспечивают доступность данных и служб.



Компания заявила, что линейка SSD-накопителей Synology, выпущенная в прошлом году в условиях, ужесточающихся требований к надежности и стабильной производительности, зарекомендовала себя как надежное решение для обеспечения работы ИТ-операций в различных сценариях с высокими требованиями.



«В условиях постоянных сбоев в цепочке поставок неудивительно, что поставщики начали заменять компоненты, - отмечает Чень. - Для конечных пользователей это часто означает, что спецификация получаемых продуктов оставляет желать лучшего. С нашими SSD-накопителями дело обстоит иначе, поскольку строгое тестирование в сочетании с процессами проверки гарантирует оптимальную работу в наших собственных системах».



Отмечается, что диски Synology разрабатывает целый штат инженеров, ответственных за каждую систему хранения данных, чтобы обеспечить полную интеграцию аппаратного и программного обеспечения, привнося новые функции и оптимизации, которые иначе были бы невозможны.



SSD-накопители SATA SAT5210 и SSD-накопители M.2 NVMe SNV3410/3510 обеспечивают лучшую в своем классе согласованность и надежную производительность при хранении во флэш-памяти и кэшировании. Аналитика жизненного цикла4 основана на реальных рабочих нагрузках, что дает более точную и удобную информацию для ИТ-специалистов. Будущие обновления микропрограммы диска5 также будут предоставляться непосредственно через Synology DSM для минимизации сбоев.



Synology FlashStation FS2500, SSD-накопители SATA SAT5210 и SSD-накопители M.2 NVMe SNV3410/3510 уже доступны к заказу у реселлеров и партнеров Synology.

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