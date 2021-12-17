Xiaomi представила в Украине беспроводную IP-видеокамеру уличного исполнения

17 декабря 2021 г., 15:55

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Представленная Xiaomi в Украине беспроводная IP-видеокамера Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p предназначена для наружного видеонаблюдения. Для управления новинкой используется приложение Xiaomi Home.

Камера имеет угол обзора 130° и поддерживает разрешение 1080p, благодаря чему охватывает большую площадь территории при уменьшенном количестве слепых зон. В случае подозрительной или необычной активности камера передаст уведомление в режиме реального времени. Кроме того, устройство оснащено функцией умного ночного видения и имеет степень защиты IP65 от неблагоприятных погодных условий.

Новинка имеет систему защиты против воров – конструкция устройства разработана так, что внутренний гироскоп реагирует на любую нестандартную активность, сразу предупреждая пользователя, что камера изменила свое положение.

Благодаря аккумулятору мощностью 5700 мА•ч камера способна работать до 3 месяцев от одного заряда.

Расположенный в помещении независимый приемник поддерживает подключение до 4 камер с возможностью одновременной записи со всех них. Каждая локация в удобном формате выведена на экран смартфона, поэтому пользователь может как наблюдать за ними всеми одновременно, так и одним касанием на нужное изображение вывести эту локацию на полный экран для детального просмотра.

Сообщается, что Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p предлагается по рекомендованной розничной цене 3299 грн за комплект «камера + приемник» и 2299 грн только за камеру. Новинка доступна в авторизованных магазинах Xiaomi Store, на маркетплейсе и розничной сети «АЛЛО», а также у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, «Цитрус», Comfy, «Фокстрот», Eldorado и «Эпицентр».

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