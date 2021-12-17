Український стартап Awesomic залучив інвестиції від Y Combinator

17 декабря 2021 г., 14:45

0

Tweet

Український стартап Awesomic залучив новий раунд інвестицій обсягом у 2 млн долл. До капіталу проєкту увійшли бізнес-акселератор Y Combinator, фонди Flyer One Ventures та SID Venture Partners, інвестиційні компанії 10x Value Partners та Pretiosum.

Також у раунді взяли участь бізнес-ангели Рагнар Сасс (Pipedrive), Джеймс Парк (Fitbit), Джон Грем та Джеффрі Розен (Humble Bundle), Бас Годска (Acrobator Ventures), Мікко Сільвентола (Frontier VC), Йонг Йі Сунг (Atlas), Вісенте Заварсе (YammyApp), Макс Іщенко (DOU, Djinni), Олександр Худа та Андрій Суржинський (Restream), Джон Мойєр (BeyondTrust, DesktopStandard) та ще 20 інвесторів.



Як повидомляеться, Інвестиції будуть направлені на перевірку гіпотез зростання та розвиток команди. Зокрема їх спрямують на найм людей до продуктового та Growth-підрозділів. Також компанія збирається масштабувати своє ком'юніті дизайнерів.



Платформа Awesomic поєднує компанії з дизайнерами. Алгоритм розкладає задачі замовника на параметри та підбирає під них фахівця протягом цього ж дня.

Клієнт Awesomic отримує доступ до спільноти професійних дизайнерів, здатних виконати широкий спектр задач (розробка лого, брендинг, веб- та продуктовий дизайн, презентації, анімації, друковані матеріали). Місячна підписка з доступом до графічних дизайнерів коштує $995, до продуктових — $1495. Оновлення по поставлених завданнях клієнти отримують щоденно протягом робочого тижня.



Компанію заснували Роман Севастьянов (CEO/CTO) та Анастасія Павлишина (COO/CMO) у 2020 році. Влітку того ж року компанія підняла pre-seed раунд, а у 2021-му — пройшла у програму Y Combinator.



“Кожній компанії потрібен якісний дизайн продукту та маркетингу. Рішення у цьому напрямку пропонують багато проєктів, але результати зазвичай непередбачувані. Підхід Awesomic робить дизайн повторюваним та надійним бізнес-процесом. Його можна порівняти з AWS”, – говорить Group Partner, Y Combinator Бред Флора.



Awesomic співпрацює зі стартапами на різних стадіях та діджитал-агентствами. Більше половини клієнтів знаходяться в США, решта — у Європі, Канаді та інших регіонах.

З Awesomic попрацювали вже понад 800 компаній, близько 100 з них – стартапи з Y Combinator. Серед клієнтів — Reface, Ciklum, Reply.io, MemoryOS.



”У наших планах створити нову українську компанію-єдинорога у найближчі 3-5 років. У 2022 році маємо на меті досягти $10 млн в ARR. Також збільшуємо команду на понад 50 людей, тому активно шукаємо маркетологів, розробників, рекрутерів, копірайтерів, бізнес-аналітиків. Будемо раді вітати сильних спеціалістів у команді Awesomic”, – говорить Роман Севастьянов.

Конференция DC Link Partner Day-2021 — 15 и 16 декабря!