Qualcomm обновила платформы Snapdragon 720G, 662 и 460

24 января 2020 г., 9:35

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Компания Qualcomm Technologies анонсировала выпуск трех новых платформ мобильной связи: Qualcomm Snapdragon 720G, 662 и 460, которые, по ее заявлению, обеспечат улучшенное качество коммуникаций, игр и развлечений.

Новые платформы с подсистемами Qualcomm FastConnect 6 поддерживают высокие скорости 4G, ключевые функции Wi-Fi 6, интегрированную связь по Bluetooth 5.1 с продвинутыми аудиопараметрами и двухчастотную (диапазоны L1 и L5) систему определения местоположения GNSS с повышенной надежностью и точностью определения координат. Это первые однокристальные решения с поддержкой региональной системы навигации NavIC (Navigation with Indian Constellation). Функциональные модули Qualcomm AI Engine и Qualcomm Sensing Hub предназначены для реализации новых возможностей и повышения комфорта пользователей при фотосъемке, работе с голосовыми помощниками и практически постоянным подключением для поддержания актуальности окружающего контекста.

«На фоне ускоренного внедрения 5G по всему миру мы наблюдаем феноменальный всплеск широкополосной 4G-связи среди потребителей в Индии. В Индии технология 4G остается ключевой технологией связи, и она не уходит из фокуса внимания Qualcomm Technologies, — сказал Раджен Вагадиа (Rajen Vagadia), вице-президент и президент Qualcomm India Pvt. Ltd. — Наша цель — дать партнерам возможность и дальше создавать решения, которые стабильно обеспечивают бесшовный доступ и исключительный комфорт мобильных приложений».

«Сегодня владельцам смартфонов нужна быстрая и бесшовная связь, продвинутые функции и долгое время автономной работы, — говорит Кедар Кондап (Kedar Kondap) вице-президент по управлению продуктами компании Qualcomm Technologies. — Анонсированное расширение нашей линейки 4G позволит партнерам предлагать комплексные решения, удовлетворяющие глобальный спрос и обеспечивающие уникальный игровой опыт на разных уровнях и в разных ценовых сегментах».

Впервые реализованный на мобильной платформе модуль Qualcomm Location Suite теперь одновременно поддерживает до семи спутниковых группировок, включая все действующие спутники NavIC. Этим обеспечивается повышенная точность определения местонахождения, сокращение времени первого определения местонахождения (time-to-first-fix, TTFF), а также повышенная стабильность сервисов, использующих данные о местоположении.

Премиальные игровые функции Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, возможности фото- и видеосъемки, интеллектуальный функционал — все это делает платформу Snapdragon 720G уникальной в мире игр и развлечений. Используя премиальные игровые функции мобильных платформ более высоких классов, Snapdragon 720G обеспечивает плавную HDR-прорисовку в играх, динамический цветовой диапазон и контрастность и реалистичное иммерсивное представление игровой среды. Кодек Qualcomm aptX Adaptive выдает высококачественный синхронизированный звук. В дополнение к играм процессор Qualcomm Spectra 350L ISP, обеспечивающий исключительно плавный просмотр видео в формате HDR, позволяет превратить телефон в карманный кинотеатр. Также предусмотрена видеосъемка в формате 4K и фотосъемка с разрешением 192 мегапикселя. Интегрированное в Snapdragon 720G ИИ-решение 5-го поколения Qualcomm AI Engine вместе с усовершенствованным ускорителем Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator позволили реализовать новые ИИ-возможности для игр, фотосъемки и работы с голосовыми помощниками, а также практически постоянно включенную контекстуальную осведомленность. Встроенный модем Snapdragon X15 LTE с агрегацией трех несущих, 4×4 MIMO на двух несущих и модуляцией 256-QAM поддерживает скорость в нисходящем канале до 800 Мбит/с, обеспечивая ускоренную загрузку приложений и плавный стриминг видео. Кроме того, Snapdragon 720G с подсистемой FastConnect 6200 позволяет практически удвоить (в сравнении с одноантенными устройствами) скорость и дальность действия Wi-Fi, улучшая комфортность онлайн-игр и просмотра веб-ресурсов. Реализованы ключевые функции Wi-Fi 6: калибровка канала 8×8 (8×8 sounding) и MU-MIMO (практически вдвое улучшают характеристики по сравнению с аналогичными устройствами Wi-Fi 6), целевое время пробуждения (повышает энергоэффективность на 67%), полный комплекс защиты WPA3, а также встроенный модуль Bluetooth 5.1 с продвинутыми аудиохарактеристиками. Техпроцесс 8 нм и обновленная архитектура центрального процессора повышают производительность и экономят заряд аккумулятора.

Snapdragon 662 — это впервые реализованные передовые возможности съемки и искусственного интеллекта на платформах 6-й серии. Новый модуль Qualcomm Spectra 340T впервые в 6-й серии поддерживает три камеры и обеспечивает плавное переключение между ними. Модернизированный сигнальный процессор позволяет делать снимки в формате HEIF с высочайшим качеством при вдвое меньшем размере файла. ИИ-решение 3-го поколения Qualcomm AI Engine в сочетании с технологией Hexagon Vector Extensions и модулем Qualcomm Spectra 340T поддерживают такой ИИ-функционал, как аватары, ночная фотография и аутентификация по голосу и геометрии лица. Новый встроенный модем Snapdragon X11 LTE (агрегация двух несущих, 2×2 MIMO, модуляция 256-QAM, пиковая скорость в нисходящем канале до 390 Мбит/с и в восходящем — до 150 Мбит/с) обеспечивает комфортный просмотр сайтов и социальных сетей.

Предназначенная для массовых смартфонов платформа Snapdragon 460 отличается от всех процессоров 4-й серии резким повышением производительности и существенными улучшениями функций ИИ, коммуникаций и съемки. Впервые реализованные в 4-й серии высокопроизводительные ядра CPU и модернизированный графический процессор, позволили повысить производительность на 70 и 60% соответственно. Общая системная производительность по сравнению с предыдущим поколением выросла вдвое. Также впервые в 4-й серии появились процессор Hexagon и технология Qualcomm Hexagon Vector eXtensions (HVX), что позволило реализовать ИИ-решение 3-го поколения Qualcomm AI Engine и модуль Qualcomm Sensing Hub, которые обеспечивают ИИ-функционал в процессе фотографии и работы с голосовыми помощниками. Еще одна новинка в 4-й серии — сигнальный процессор Qualcomm Spectra 340 ISP, предназначенный для улучшения качества фото и поддержки трех камер. Встроенный модем Snapdragon X11 LTE поддерживает пиковые скорости до 390 Мбит/с в нисходящем канале и до 150 Мбит/с — в восходящем.

На сегодняшний день мировые OEM-производители анонсировали более 85 коммерческих устройств на базе мобильных платформ Snapdragon 7-й серии, более 1600 — на базе Snapdragon 6-й серии и более 2500 — на базе Snapdragon 4-й серии . В сумме количество моделей на базе 7-й, 6-й и 4-й серий превысило 4000, что в этом сегменте стало знаменательным достижением.

Появление устройств на базе Snapdragon 720G в коммерческой продаже ожидается в первом квартале 2020 г., устройств на базе Snapdragon 662 и 460 — в конце 2020 г.

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