Курс «School of Digital Business» навчатиме українців створювати цифрові продукти

Українська кофаундингова IT-компанія Genesis, Kyiv School of Economics (KSE) та SET University анонсували спільний курс зі створення цифрових продуктів «School of Digital Business». На ньому топменеджери Genesis, а також викладачі закладів вищої освіти поділяться, як перетворити ідеї в план дій та створити ефективну модель бізнесу.



Курс «School of Digital Business» розрахований на менеджерів середніх та великих компаній та спеціалістів суміжних з ІТ напрямів, які прагнуть зрозуміти процес створення цифрового продукту. Навчання також буде корисним підприємцям, які хочуть змінити спеціалізацію бізнесу на продуктове ІТ. Курс триватиме 12 тижнів та складатиметься з 25 лекцій та 5 практичних завдань. Програма створена таким чином, щоби студенти могли зрозуміти ринок цифрових продуктів та відшукати своє місце на ньому, познайомитись з повним циклом процесу запуску продуктового ІТ-бізнесу, дізнатися тонкощі, які дозволять працювати продукту ефективно та розвинути навички комунікації та менеджменту. Навчання супроводжуватиметься нетворкінгом та індивідуальним зворотним зв'язком від лекторів.



До курсу можуть долучитися усі охочі, пройшовши попередній відбір — тест, практичне завдання та співбесіду. На навчання планують відібрати до 40 студентів.



«Трансформація бізнесу та розвиток власних ІТ-продуктів — один з потенційних драйверів відновлення української економіки після війни, озвучений Міністерством цифрової трансформації України. Вміння перетворити ідею в план дій — те, без чого не обходиться запуск жодного успішного продукту. Ми віримо, що цей курс, розроблений у партнерстві з одними з провідних гравців ринку сучасної освіти, допоможе талановитим людям розібратися у технологічних продуктах, як їх створювати та реалізувати власні ідеї», — коментує Олексій Ніщик, Head of Education в Genesis.



Від Genesis на курсі викладають топменеджери глобальних бізнесів із досвідом запуску міжнародних продуктів, від KSE та SET University — випускники PhD-програм найкращих університетів світу, професори та фахівці ІТ-компаній. Таким чином навчальний курс обʼєднає найкращі практики академічної освіти та бізнес-експертизи.



«KSE із задоволенням виступає партнером Genesis та SET University в рамках школи “School of Digital Business”. Програма розроблена спеціально для фахівців, які прагнуть здійснити розвиток свого цифрового бізнесу, попутно підсиливши маркетинг та аналітичний відділ. Цифровізація буде дуже важливою для відбудови України після війни. Тож розвивати цей напрямок важливо і для свого бізнесу, і для післявоєнної відбудови», — зазначає ректор KSE Університету Тимофій Брік.



«IT-індустрія — єдиний сектор економіки України, який майже не постраждав під час війни й залишається опорою для країни в найскладніші часи. Своєю чергою зміна вектора з аутсорсу на розвиток власних продуктів — один із головних викликів, який постає перед українським IT-ринком, та дасть змогу залишити додану вартість створених продуктів всередині країни. Побудова комплексних рішень та подальше масштабування просто неможливі без відповідних знань. Саме на цьому ми разом з Genesis та KSE зосереджуємо увагу в межах школи», — зазначає Ірина Вольницька, президентка SET University.

