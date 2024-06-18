Світле майбутнє HDD

18 июня 2024 г., 17:35

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Всупереч прогнозам деяких експертів про припинення виходу на ринок нових жорстких дисків уже після 2028 року з'ясувалося, що ці накопичувачі не збираються здавати своїх позицій.

У нещодавно опублікованому звіті Digital Storage Technology Newsletter, підготовленому аналітиками з Coughlin Associates, повідомляється, що немає жодних ознак того, що твердотілі накопичувачі зупинять продажі нових жорстких дисків у найближчому майбутньому. І це при тому, що в останнє десятиліття ринок HDD скорочувався значними темпами.



На наведеній діаграмі видно як під натиском SSD відступали, наприклад, мобільні HDD. Однак з 2018 року намітився новий тренд - nearline HDD формфактора 3,5 дюйма (7200 об/хв) стають дедалі популярнішими для зберігання вторинних даних, які не є критично важливими. До 2024 року на них припадало більш ніж половина всіх постачань жорстких дисків, а до 2029 року, за прогнозами Coughlin Associates, їхня частка перевищить 75%.



Дуже маленькі диски формфактора 1,8 дюйма перестали випускати багато років тому, а на 2,5-дюймові диски 10K, на які 2011 року припадало більш ніж половина постачань накопичувачів, зараз припадає приблизно чверть, і ця частка скорочуватиметься в міру просування до кінця десятиліття, за даними Coughlins Associates.

Але після багаторічного спаду загальна кількість HDD, що поставляються, як очікується, зростатиме з 2025 року, оскільки диски формфактора 3,5 дюйма, тобто nearline HDD, продаватимуться в більшій кількості. На думку аналітиків, їхнє відносно повільне зростання у штучному обчисленні супроводжуватиметься різким збільшенням обсягу постачання, оскільки їхня щільність розміщення - терабайти, що зберігаються на одній пластині, - збільшиться завдяки таким технологіям, як HAMR.



Починаючи з 2023 року крива місткості, що відвантажується, зростає під крутим кутом, оскільки покупці з-поміж гіперскейлерів почали зберігати набагато більше неструктурованих даних, які використовуються в соціальних мережах, загальнокорпоративних і специфічних для AI неструктурованих даних, файлів і об'єктів.



За прогнозами Coughlins Associates, ця тенденція призведе до того, що середня ціна за ГБ для жорстких дисків буде постійно знижуватися і 2024 року перетне позначку в $0,01 за ГБ та продовжить зменшуватися аж до 2029 р. Чистий ефект від зниження ціни за ГБ та збільшення місткості дисків та SSD полягає у тому, що частка дисків у загальному обсязі постачань стрічок + SSD + HDD зростатиме та різко збільшуватиметься в міру просування до 2029 року.

За даними Coughlin Associates, частка SSD зростає, але не такими темпами, як експансія HDD. Тому SSD не будуть конкурувати з HDD для вторинного зберігання даних з урахуванням анонсів HAMR.

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