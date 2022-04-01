Stop Bloody Energy покаже які великі світові компанії продовжують вести бізнес в рф

1 апреля 2022 г., 14:25

“Кожен долар сплачений за російські енергоносії - це долар відданий прямо вбивці в руки.



Більше не може бути жодних вагань з приводу того вести комерційну діяльність з російськими енергетичними компаніями чи ні», - йдеться в заяві проєкту Stop Bloody Energy.



На сайті Stop Bloody Energy зібрана інформація про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацю з росією.



Мета проєкту Stop Bloody Energy - показати великі світові компанії, які попри напад росії на Україну продовжують вести бізнес в рф, та фактично заробляють на крові.



«Ті хто ще цього не зрозумів - мають отримати чіткий сигнал: сьогодні в вашу маржу закладена конкретна кількість вбитих українських дітей, зруйнованих домівок, знищених міст й мільйони втрачених та понівечених війною життів. Єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження» - йдеться в заяві на сайті.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист