В областях з активними бойовими діями «Домашній Інтернет» від «Київстар» доступний навіть без оплати тарифу

1 апреля 2022 г., 15:05

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«Київстар» продовжує надавати послуги «Домашнього Інтернету» навіть без оплати тарифу своїм клієнтам, які живуть в областях з активними бойовими діями, викликаними російським вторгненням в Україну.

Таким чином, оператор продовжує допомагати своїм клієнтам отримувати актуальну інформацію, працювати та навчатися онлайн, займатися волонтерством, навіть якщо в них немає можливості поповнити рахунок для оплати послуги. У березні близько 420 тис. клієнтів могли користуватися послугою безоплатно по усій Україні.

Між тим, компанія просить клієнтів, які мають можливість оплатити рахунок, зробити це. Таким чином, ви долучитеся до відновлення та розширення мережі, а також до допомоги тим, хто в районах бойових дій зараз не може оплатити послуги.

«Київстар» продовжує розвивати свою інфраструктуру фіксованого інтернету, навіть в умовах війни росії проти України. Компанія забезпечила 400 укриттів в різних містах України безплатним Wi-Fi, розширила роботу мережі на 30 нових багатоповерхових будинків або майже 4 тис. квартир.

Нагадаємо, що з початку російської агресії проти України, «Київстар» запровадив пакет заходів для підтримки суспільства та своїх абонентів. Зокрема, компанія забезпечила клієнтів безоплатними послугами мобільного зв’язку, «Домашнього Інтернету» та «Київстар ТБ»; достроково виплатила в державний бюджет понад 1 млрд грн податку на прибуток та перерахувала більш ніж 20 млн грн на гуманітарну допомогу для ЗСУ, лікарням та літнім людям.

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