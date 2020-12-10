Стартап Einblick вышел из тени с платформой визуальной аналитики

10 декабря 2020 г., 17:05

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Einblick Analytics, стартап, выросший из шестилетнего совместного проекта Массачусетского технологического института (MIT) и Брауновского университета (штат Род-Айленд), в эту среду вышел из режима невидимости с «платформой обработки визуальных данных», которая, по его словам, может дать толчок к развитию проектам корпоративной аналитики.

Платформа Einblick, построенная на движке Northstar Analytics Engine, визуализирует данные внутри отдельных блоков, которые пользователи могут перемещать по виртуальному холсту и компоновать в различных конфигурациях. Аналитик может, например, создать график результатов продаж за последний квартал и разместить его рядом с диаграммой, показывающей уровень удержания клиентов.

Однако новая платформа это не только интерфейс для отображения визуализаций: она предоставляет функции подготовки данных и другие инструменты, необходимые аналитикам для создания графиков из необработанных исходных записей. Кроме того, в состав Einblick входит встроенный механизм машинного обучения — он может генерировать нейронные сети, обученные на собственных данных пользователя для решения аналитических задач, например, прогнозирования клиентского спроса.

«С помощью платформы визуальной обработки данных Einblick бизнес-аналитики и специалисты по данным в организациях любого размера могут анализировать прошлые данные, строить прогнозные модели и моделировать сценарии», — заявил генеральный директор Einblick Тим Краска (Tim Kraska).

Шесть миллионов долларов стартового финансирования Einblick получил от Amplify Partners, Flybridge и венчурного подразделения Samsung Electronics. У стартапа уже имеется клиентская база, в которую входят агенство оборонных исследований DARPA, производитель престижных автомобилей и неназванный глобальный интернет-провайдер.

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