 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 25 (1272)

27.06 - 04.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SMART business признана партнером года Microsoft в Азербайджане и в Грузии 

12 июля 2021 г., 11:14
0 
 

SMART business признана партнером года Microsoft в Азербайджане и в Грузии

Компания SMART business объявила о победе в номинациях Microsoft Partner of the Year 2021 в Азербайджане и в Грузии. Разработчик был отмечен среди ведущих партнеров по всему миру за выдающиеся успехи в области инноваций и внедрение решений, основанных на технологиях Microsoft.

Напомним, что SMART business предоставляет услуги по разработке, внедрению и поддержке ERP- и CRM-систем, а также систем на основе предиктивной аналитики и искусственного интеллекта. В течение 12 лет она консультирует клиентов и разрабатывает собственные решения на основе продуктов Microsoft. Компания получает награду Microsoft Partner of the Year уже четвёртый год подряд.

Награда Microsoft Partner of the Year присуждается партнерам, разработавшим и предоставившим инновационные решения на базе технологий Microsoft в течение последнего года. Награды классифицированы по различным категориям, а лауреаты были выбраны среди более чем 4400 номинантов из более чем 100 стран мира.

«Облачные технологии размывают границы бизнеса. Мы украинская компания, и у нас есть сотни клиентов в Украине и за её пределами. Эти компании доверили свой путь цифровой трансформации именно SMART business. За последние годы мы вложили много усилий в развитие международного направления – открыли офисы в Польше, Азербайджане, Грузии и США. Наша идея состоит в том, чтобы предоставить коллегам в других странах возможность использовать экспертизу, наработки, готовые решения, созданные в украинском офисе, и адаптировать их к потребностям локального рынка и законодательства», говорит Наталья Онищук, управляющий партнер SMART business.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  