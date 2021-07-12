SMART business признана партнером года Microsoft в Азербайджане и в Грузии 

12 июля 2021 г., 11:14

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Компания SMART business объявила о победе в номинациях Microsoft Partner of the Year 2021 в Азербайджане и в Грузии. Разработчик был отмечен среди ведущих партнеров по всему миру за выдающиеся успехи в области инноваций и внедрение решений, основанных на технологиях Microsoft.

Напомним, что SMART business предоставляет услуги по разработке, внедрению и поддержке ERP- и CRM-систем, а также систем на основе предиктивной аналитики и искусственного интеллекта. В течение 12 лет она консультирует клиентов и разрабатывает собственные решения на основе продуктов Microsoft. Компания получает награду Microsoft Partner of the Year уже четвёртый год подряд.

Награда Microsoft Partner of the Year присуждается партнерам, разработавшим и предоставившим инновационные решения на базе технологий Microsoft в течение последнего года. Награды классифицированы по различным категориям, а лауреаты были выбраны среди более чем 4400 номинантов из более чем 100 стран мира.

«Облачные технологии размывают границы бизнеса. Мы украинская компания, и у нас есть сотни клиентов в Украине и за её пределами. Эти компании доверили свой путь цифровой трансформации именно SMART business. За последние годы мы вложили много усилий в развитие международного направления – открыли офисы в Польше, Азербайджане, Грузии и США. Наша идея состоит в том, чтобы предоставить коллегам в других странах возможность использовать экспертизу, наработки, готовые решения, созданные в украинском офисе, и адаптировать их к потребностям локального рынка и законодательства», говорит Наталья Онищук, управляющий партнер SMART business.

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