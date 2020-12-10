 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1244)

29.11 - 06.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

При снижении поставок на рынке серверов отмечен рост выручки

10 декабря 2020 г., 17:35
При снижении поставок на рынке серверов отмечен рост выручки

По подсчетам IDC, выручка мирового рынка серверов в третьей календарной четверти 2020 г. превысила 22,6 млрд долл., благодаря чему результат годичной давности был улучшен на 2,2%. В то же время, объем поставок снизился на 0,2%, до 3,1 млн устройств.

Сегмент серверов начального уровня увеличился в денежном выражении на 5,8%, до 19,0 млрд долл., тогда как средний сегмент сократился на 13,9%, до 2,6 млрд долл. Серверы класса High-End отчитались спадом на 12,6%, до 937 млн долл.

Направление серверов х86 выросло в денежном выражении на 1,6%, до 21,0 млрд долл., а серверы «non-x86» улучшили прошлогодний результат на 10,4%, до 1,6 млрд долл.

Несмотря на снижение выручки лидирующие позиции сохраняют Dell Technologies и HPE/New H3C. Группа ODM-вендоров нарастила выручку на 8,4% и оставила за собой 28,0% мирового рынка.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  