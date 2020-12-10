При снижении поставок на рынке серверов отмечен рост выручки

10 декабря 2020 г., 17:35

По подсчетам IDC, выручка мирового рынка серверов в третьей календарной четверти 2020 г. превысила 22,6 млрд долл., благодаря чему результат годичной давности был улучшен на 2,2%. В то же время, объем поставок снизился на 0,2%, до 3,1 млн устройств.

Сегмент серверов начального уровня увеличился в денежном выражении на 5,8%, до 19,0 млрд долл., тогда как средний сегмент сократился на 13,9%, до 2,6 млрд долл. Серверы класса High-End отчитались спадом на 12,6%, до 937 млн долл.

Направление серверов х86 выросло в денежном выражении на 1,6%, до 21,0 млрд долл., а серверы «non-x86» улучшили прошлогодний результат на 10,4%, до 1,6 млрд долл.

Несмотря на снижение выручки лидирующие позиции сохраняют Dell Technologies и HPE/New H3C. Группа ODM-вендоров нарастила выручку на 8,4% и оставила за собой 28,0% мирового рынка.

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