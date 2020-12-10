AGON AG493UCX — новый 49-дюймовый изогнутый монитор формата 32:9

10 декабря 2020 г., 16:25

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Компания AOC представила 49-дюймовый (124 см) монитор AGON AG493UCX с соотношением сторон 32:9. Новинка выглядит как объединение двух 27-дюймовых QHD-экранов в одну бесшовную панель с разрешением 5120×1440. Ее конструкция предусматривает, что рамки с трёх сторон практически отсутствуют. В AOC AG493UCX использована VA-панель с изгибом 1800R (радиус 1,8 м). Она обеспечивает контрастность 3000:1, максимальную яркость 550 нит, охват цветового пространства sRGB 121% и охват гаммы AdobeRGB 90% и DCI-P3 90%, а также углы обзора 178°/178°.

Для модели AG493UCX заявлена кадровая частота 120 Гц и время отклика (MPRT) 1 мс. Дисплей поддерживает технологии DisplayHDR 400 и FreeSync Premium Pro. Среди возможностей устройства стоит отметить режим Picture by Picture («Картинка рядом с картинкой»), а также наличие переключателя KVM для работы с несколькими источниками входящего сигнала и возможность подключения USB-C. Производитель нацеливает это решение на создателей контента, пользователей YouTube и стримеров.

По сравнению с конфигурацией из двух мониторов, когда боковые рамки между ними, какими бы тонкими они ни были, всегда находятся прямо в центре, AG493UCX предлагает единое и непрерывное пространство экрана. Чтобы лучше использовать всю ширину экранного пространства, можно включить режим «Картинка рядом картинкой», при котором сразу два изображения с соотношением сторон 16:9 из разных источников отображаются на одном устройстве. При одновременном использовании двух ПК можно воспользоваться переключателем KVM и ограничиться одним набором клавиатура/мышь. Монитор AG493UCX также принимает входной сигнал дисплея USB-C (через альтернативный режим DP) и может, благодаря режиму USB-C Power Delivery, заряжать подключенный ноутбук с мощностью 65 Вт.

В мониторе AG493UCX имеется подставка высотой 100 мм, с углами наклона −3.5/13.5° и поворота −15.5/15.5°. В его оснащении также — два динамика мощностью 5 Вт, два разъёма HDMI 2.0 и два DP 1.4. В состав концентратора USB 3.1 входят три разъёма и вход USB-C.

Монитор AOC AGON AG493UCX будет доступен под заказ с февраля 2021 года по ориентировочной цене 50999 грн.

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