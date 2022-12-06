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Standard Chartered: біткойн може впасти на 70% до $5000

6 декабря 2022 г., 9:45
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Як повідомляє CNBC, біткоїн може впасти до $5000 в наступному році в результаті ринкового сюрпризу, який інвестори недооцінюють, вважають в Standard Chartered.

Якщо цей рівень буде досягнутий, це означатиме падіння приблизно на 70% від ціни понеділка, яка находиться близько 17 000 доларів.

У записці під назвою «Сюрпризи фінансового ринку 2023 року» Standard Chartered виклав ряд можливих сценаріїв, які, "недооцінені ринками".

«Прибутковість падає разом з акціями технологічних компаній, і хоча розпродаж біткойнів сповільнюється, шкода вже завдана. Все більше і більше криптофірм і бірж виявляють недостатню ліквідність, що призводить до подальших банкрутств і обвалу довіри інвесторів до цифрових активів», - заявив в неділю Ерік Робертсен (Eric Robertsen), глобальний керівник відділу досліджень Standard Chartered Bank.

Робертсен сказав, що деякі екстремальні сценарії «мають ненульову ймовірність реалізації в майбутньому році, і ... істотно виходять за рамки ринкового консенсусу або наших власних базових поглядів».

Біткойн вже впав більш ніж на 60% в цьому році після низки гучних крахів проектів і компаній, що вразили індустрію. Останньою і найбільшою жертвою стала криптовалютна біржа FTX, яка подала заяву про банкрутство. Наслідки падіння FTX продовжують поширюватися ринком.

За словами Робертсена, падіння ціни біткоїна також співпаде з ралі золота, стверджуючи, що жовтий метал потенційно може зрости на 30% до 2250 доларів за унцію, «оскільки криптовалюти продовжують падати і все більше криптофірм піддаються тиску ліквідності і вилученню коштів інвесторів».

Погляд Standard Chartered - не єдиний ведмежий прогноз щодо біткоїна. Інвестор-ветеран Марк Мобіус (Mark Mobius) заявив минулого тижня в інтерв'ю CNBC, що бачить падіння біткоїна до 10 тис дол. в 2023 році через зростання процентних ставок і більш жорстку монетарну політику з боку Федеральної резервної системи США.

Однак, все ще є ті, хто налаштований щодо біткоїна зовсім оптимістично. Венчурний капіталіст Тім Дрейпер (Tim Draper) заявив в суботу в інтерв'ю CNBC, що біткойн може досягти $250 000 в наступному році.

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