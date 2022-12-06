Поставки ПК в США впали на 12% в ІІІ кв.

6 декабря 2022 г., 10:25

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Як звітує Canalys Research, поставки настільних комп'ютерів, ноутбуків і робочих станцій в США впали на 12% в річному обчисленні в третьому кварталі 2022 року до 17,8 млн одиниць.



Ноутбуки зазнали падіння на 14%, що є найбільшим серед усіх категорій, оскільки обережні витрати бізнесу додалися до падіння споживчих і освітніх витрат.



Настільні комп'ютери зросли на 1%, оскільки ця категорія відновлюється після спаду в період пандемії.



Планшети трохи впали - на 1%, оскільки інфляція знизила попит, незважаючи на посилену рекламну активність.



Попит на комерційні системи, який був високим в останні квартали, сповільнився - тут зниження на 2%.



«Ринок ПК у США вже перебував у тривалому періоді скорочення, оскільки як споживчий, так і освітній попит боровся з інфляцією і насиченням, - підкреслив Брайан Лінч (Brian Lynch), аналітик Canalys Research. - Тепер раніше стійкий комерційний сегмент почав слабшати, зафіксувавши своє перше падіння в річному обчисленні в 2022 році. Інфляційний тиск, підвищення відсоткових ставок та заходи зі скорочення витрат починають впливати на витрати ІТ-менеджерів. Хоча загальна зайнятість залишається високою, початок звільнень у технологічній та фінансовій галузях є ранньою ознакою того, що витрати бізнесу на ПК можуть стати ще більш обережними в першій половині 2023 року. Проте, фундаментальна важливість ПК для підтримки таких тенденцій, як гібридна робота і цифрова трансформація, означає, що довгострокові перспективи залишаються позитивними. У короткостроковій перспективі термін служби пристроїв буде продовжений, оскільки компанії будуть орієнтуватися в умовах поточної економічної невизначеності».



Ринок ПК у США зіткнеться з подальшими зустрічними вітрами, вважають аналітики Canalys Research. «Попри сезон відпусток у четвертому кварталі, ринок буде страждати від тривалого спаду. Споживачі з обмеженими коштами будуть скорочувати витрати на дорогі технологічні продукти. В останні місяці ритейлери активізували промо-акції, щоб звільнити місце для запуску нових пристроїв з наближенням святкового сезону. Але загальні запаси в роздрібній торгівлі, як і раніше, зростають швидше, ніж продажі. Сегмент освіти почне повільне відновлення у 2023 році, але, швидше за все, в основному відбудеться в 2024 році. Фінансування освіти залишається на високому рівні, але очікується, що школи захочуть отримати більш досконалі пристрої, які поставляються з більш високими цінниками. З огляду на збіг цих факторів, ми очікуємо, що в першій половині 2023 року поставки ПК в США продовжать знижуватися», наголосив Лінч.



Dell утримала перше місце на ринку настільних комп'ютерів і ноутбуків США в третьому кварталі з часткою ринку 26%, але її поставки знизилися на 17% в річному численні.



HP відвантажила 4,1 млн одиниць, забезпечивши собі друге місце, але зазнала найбільшого падіння серед п'яти найбільших вендорів - поставки впали на 23%.



Apple показала хороші результати з 26% зростанням, оскільки вона отримала вигоду від виконання відкладених замовлень у другому кварталі, коли поставки були обмежені, і випустила нові пристрої M2.



Lenovo опустилася на четверте місце через проблеми в комерційному сегменті.



Acer посідає п'яте місце зі значним зростанням на 14%.



Також слід додати, що Apple зберегла своє давнє лідерство на ринку планшетів у США з часткою ринку 41%. Преміум-планшети в останні квартали боролися з чутливими до ціни трендами, в той час як більш доступні за ціною планшети показали хороші результати.



Компанія Amazon, що посіла друге місце, забезпечила собі частку ринку у 27% і збільшила поставки на 20% завдяки успішному проведенню Prime Day у липні.



Samsung посів третє місце з 1,6 мільйонами поставок, що на 13% менше, ніж торік.



TCL продовжила своє стрімке зростання на 133%, збільшивши маркетингові та брендингові зусилля в регіоні, в той час як Microsoft замкнула п'ятірку лідерів зі зниженням на 12%.

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