«Укртелеком» передав ще один безпілотник ЗСУ - розвідувальний комплекс «Лелека»

6 декабря 2022 г., 8:25

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Компанія «Укртелеком» передала українським військовим безпілотний авіаційний апарат «Лелека». Цей стійкий до погодних умов розвідувальний комплекс вже відправився виконувати бойові завдання в район Бахмуту, найскладнішу ділянку фронту.



Безпілотники «Валькірія», які «Укртелеком» передав підрозділам ЗСУ раніше, вже допомагають українським воїнам на різних напрямках фронту.



Наголошується, що усі безпілотники, передані «Укртелекомом», вироблено в Україні.



«БПЛА-розвідники виконують складні бойові завдання і допомагають зберегти життя наших воїнів. У нас вже є досвід роботи з безпілотником «Лелека», який добре зарекомендував себе – працює в умовах складного радіо ефіру, не реагує на ворожі радіо завади. Чим краще технічне оснащення української армії, тим ближче наша перемога», прокоментував подію представник Збройних сил України.



«Ми впевнені, що черговий БПЛА, який Укртелеком передає нашим захисникам у рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова», допомагатиме нашим Збройним Силам наближати перемогу над ворогом. Вдячні кожному, хто захищає Україну, хто виборює для українців можливість працювати, спілкуватися з близькими і будувати плани на майбутнє нашої єдиної і незалежної України», наголосив генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.



«Укртелекомом» спрямував на підтримку української армії уже близько 50 млн грн, придбав та передав тисячі тактичних аптечок, медичних турнікетів, кровоспинних бандажів та пов’язок і багато іншого. 179 автомобілів компанії передані військовим.



У лавах ЗСУ захищають українську землю 350 співробітників Укртелекому.

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