Стало доступно отдельное приложение для малого бизнеса Microsoft Teams Essentials

2 декабря 2021 г., 11:15

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Компания Microsoft объявила о выходе общедоступной версии Microsoft Teams Essentials – первого отдельного предложения Microsoft Teams для малого бизнеса.



Как отмечается, Microsoft Teams Essentials – это недорогое профессиональное решение, которое дает возможность проводить собрания по сети, работать совместно, общаться и использовать офисные приложения в гибридной среде.



«Мы знаем, насколько непростыми были для малого бизнеса последние 20 месяцев. Организациям пришлось проявить невероятную гибкость, чтобы адаптироваться к новым условиям, часто без нужных инструментов и технологий, – отмечает Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft по решениям для современной рабочей среды. – Решение Microsoft Teams Essentials разработано с учетом уникальных потребностей этого сектора и призвано помочь компаниям вернуться на путь процветания в новую эпоху гибридной работы».



Microsoft Teams Essentials предлагает широкие возможности для профессиональной организации собраний и совместной работы. В их числе:



Собрания для любых групп длительностью до 30 часов



Максимальное число участников собрания до 300 человек



10 ГБ в облачном хранилище на каждого пользователя



Кроме того, Microsoft Teams Essentials поддерживает как уже знакомые, так и новые возможности полезные для малого бизнеса.



Простая и удобная отправка приглашений, для которой требуется только электронный адрес. Если у пользователя нет Teams, ему не понадобится регистрироваться, входить в систему и устанавливать приложение, чтобы участвовать в собрании.



Помимо календаря Outlook в эту версию интегрирован календарь Google, что еще больше облегчает планирование собраний в Microsoft Teams.



Профессиональные инструменты и функции для проведения собраний: зал ожидания, виртуальные фоны, режим «Вместе», автоматические скрытые субтитры и живые реакции.



История переписки в чатах позволяет не потерять контекст беседы и продолжить ее в любое время.



Новый шаблон группового чата для малого бизнеса помогает создать единый центр командной работы, где можно быстро запускать групповые проекты и проводить собрания с их участниками, назначать задания коллегам и получать обратную связь при помощи опросов.



По данным LinkedIn, количество открытых вакансий в малых и средних компаниях за последний год выросло на 81,9 % по сравнению с данными на 1 ноября 2020 года. Малые компании как никогда раньше нуждаются в гибких решениях и технологиях, позволяющих нанимать удаленных сотрудников и переходить к новым стилям совместной работы – в синхронном или асинхронном режиме.



По заявлению компании, Microsoft Teams Essentials дает малому бизнесу выгодные возможности для реализации проектов, сотрудничества и развития. Заказчики могут приобрести Microsoft Teams Essentials у партнеров со статусом Microsoft Cloud Partner или на веб-сайте Teams.

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