За чотири місяці світові цифрові гіганти сплатили 6,9 млрд грн «податку на Google»

Державна податкова служба України інформує, що за перші чотири місяці 2026 року компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд грн так званого «податку на Google». У валютному еквіваленті це 52 млн євро, або 97,6 млн дол.

«Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси», – каже Леся Карнаух, в.о. голови ДПС.

За чинним законодавством, іноземна компанія зобов’язана зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг її електронних послуг для українських користувачів перевищив суму еквівалентну 1 млн грн.

З початку цього року ще дев’ять компаній – нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом на сьогодні – вже 154 міжнародні компанії офіційно сплачують «податок на Google».

