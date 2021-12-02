FSP анонсувала перший в світі блок живлення SFX 12VO 750W

2 декабря 2021 г., 10:25

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FSP Group представляє перший у світі блок живлення SFX 12VO потужністю 750 Вт, який дозволяє ПК ефективно знизити енергоспоживання в режимі очікування та відповідати стандарту ефективності CEC Tier 2, установлений 1-го липня 2021 року енергетичним кодексом Каліфорнії.



FSP750- 27SCB також відповідає вимогам процесорів нового покоління та енергомісткості, що робить його кращим вибором для компактних та потужних ПК.



Як пидкреслюеться, сучасні центральні процесори та графічні процесори вимагають високостабільного та надійного блока живлення, щоб забезпечити відповідну роботу системи. Це особливо важливо для кіберспортсменів, коли кожна мить важлива і може призвести до перемоги.



У порівнянні з традиційними блоками живлення з декількома шинами живлення (multi rails), блок живлення 12VO, якій використовує схему з однієї потужній шиною (single rail) та DC/DC перетворювачами є більш ефективний. Також є можливість контролювати стабільність вихідної напруги та зменшити втрати на перетворення енергії.



Блок живлення SFX 12VO, у порівнянні з наявними Multi Rails, демонструє значні відмінності в конструкції проводів. Шина живлення для системної плати має меншу кількість проводів — 10 замість 24. Збережені оригінальна шина живлення процесора 4+4 пін, додаткова шина живлення PCle 8 пін або 6+2 пін, яка передбачена для відеокарт. Таким чином, з точки зору конструкції, SFX 12VO має значні переваги: менша кількість дротів, легший ремонт і збірка, хороша тепловіддача в системному просторі тощо. Він підходить для використання в сучасних потужних ПК, а також пасує до сучасних кіберспортивних ПК.

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