Виручка «Київстар» у першому кварталі зросла майже на третину до 13,9 млрд грн

14 мая 2026 г., 12:25

Група «Київстар» оголошує результати за перший квартал 2026 року. У звітному періоді загальна виручка оператора цифрових сервісів зросла на 31,3% рік до року та становила 13,9 млрд грн. При цьому цифрова виручка зросла на 270,3% до 2,9 млрд грн та становила 20,9% від загальної. Показник EBITDA збільшився на 28,5% до 7,5 млрд грн, маржа EBITDA склала 53,5%. Чистий прибуток за квартал становив 85 млн дол.

Загальна абонентська база скоротилася на 3% до 22 млн користувачів. Втім частка користувачів пакетних послуг (multiplay-користувачів) зросла на 31,6% до 8,1 млн. Що становить 39,6% активних мобільних абонентів за місяць.

Група розширила співпрацю зі SpaceX, додавши перепродаж високошвидкісного інтернету Starlink для бізнес-клієнтів. Понад 5 млн користувачів уже підключені до супутникової мережі через Starlink Direct to Cell, що забезпечує можливість обміну текстовими повідомленнями. Запуск OTT-додатків і сервісу Light Data заплановано пізніше у 2026 році.

Цифрова екосистема групи була посилена завдяки успішній консолідації Tabletki.ua (сфера охорони здоров’я), яка відбулася у лютому.

Uklon продовжив трансформацію у платформу з єдиною точкою входу, запустивши сервіс Travel для бронювання автобусних перевезень в Україні та за кордоном.

Група просунулася у розвитку національної мовної моделі (LLM), яка отримала назву «Сяйво» за результатами голосування у застосунку Дія.

Київстар посилив позиції на ринку фіксованого інтернету, інтегрувавши близько 52 тис. абонентів після придбання інтернет-провайдера Shtorm.

«Доходи Київстар від цифрових сервісів зросли більш ніж удвічі у річному вимірі та вже формують 21% загальної виручки. Основний телеком-бізнес демонструє стійкі результати завдяки подальшій міграції на 4G, зростанню популярності multiplay-сервісів та, як наслідок, підвищенню ARPU. Ми продовжуємо зміцнювати лідерські позиції на ринку завдяки інтеграції Uklon і Tabletki, розвитку рішень на базі Starlink та інвестиціям у мережу й енергетичну незалежність. З огляду на таку динаміку, ми підвищили фінансовий прогноз на 2026 рік», – зазначив Олександр Комаров, CEO «Київстар».

