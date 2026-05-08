 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

OntargIT допомогла Моршинському заводу мінеральних вод перейти з 1С на Microsoft Dynamics 365

8 мая 2026 г., 12:35
0 
 

OntargIT допомогла Моршинському заводу мінеральних вод перейти з 1С на Microsoft Dynamics 365

Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» – виробник напоїв під брендом «Моршинська», що входить до групи IDS Ukraine, найбільшого в Україні виробника бутильованих вод, – запустив у промислову експлуатацію систему Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Партнером впровадження виступила консалтингова компанія OntargIT, яка реалізувала проєкт у січні.

Перехід з 1С на Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations звів фінанси, виробництво й логістику заводу в єдину прозору систему. Поряд з ядром ERP OntargIT впровадила кастомізований модуль HR & Payroll, що уніфікував кадрові процеси та автоматизував нарахування заробітної плати.

Система обслуговує близько 500 одиниць номенклатури – асортимент мінеральних вод і лимонадів під брендом «Моршинська». У межах проєкту команда OntargIT розширила функції виробничого обліку, удосконалила транспортну логістику та адаптувала фінансові модулі під вимоги українського податкового законодавства.

Запуск Microsoft Dynamics 365 на Моршинському заводі – крок у стратегії, що формує єдиний цифровий контур групи IDS Ukraine: від виробництва й логістики до фінансів і управління персоналом.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  