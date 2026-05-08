OntargIT допомогла Моршинському заводу мінеральних вод перейти з 1С на Microsoft Dynamics 365

Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» – виробник напоїв під брендом «Моршинська», що входить до групи IDS Ukraine, найбільшого в Україні виробника бутильованих вод, – запустив у промислову експлуатацію систему Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Партнером впровадження виступила консалтингова компанія OntargIT, яка реалізувала проєкт у січні.

Перехід з 1С на Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations звів фінанси, виробництво й логістику заводу в єдину прозору систему. Поряд з ядром ERP OntargIT впровадила кастомізований модуль HR & Payroll, що уніфікував кадрові процеси та автоматизував нарахування заробітної плати.

Система обслуговує близько 500 одиниць номенклатури – асортимент мінеральних вод і лимонадів під брендом «Моршинська». У межах проєкту команда OntargIT розширила функції виробничого обліку, удосконалила транспортну логістику та адаптувала фінансові модулі під вимоги українського податкового законодавства.

Запуск Microsoft Dynamics 365 на Моршинському заводі – крок у стратегії, що формує єдиний цифровий контур групи IDS Ukraine: від виробництва й логістики до фінансів і управління персоналом.

