Broadcom робить Wi-Fi 8 масовим: представлено оптимізовані рішення для 10G-мереж

12 мая 2026 г., 14:35

Компанія Broadcom оголосила про запуск «четвертої хвилі» своїх чипів - нових мікросхем Wi-Fi 8 та оптимізованого чипа 10G PON. Новинки розроблені, щоб прискорити перехід на стандарт IEEE 802.11bn у сегментах ринку, де критично важливою є низька собівартість обладнання при збереженні високої надійності.



Завдяки поєднанню технологій 10G PON та Wi-Fi 8, провайдери отримують економічно вигідний шлях для міграції клієнтів із застарілих мідних та кабельних мереж на сучасну оптику.



Центральним елементом анонсу стала система на кристалі (SoC) BCM68565. Це оптимізований шлюз для оптоволоконних мереж, який балансує між потужністю та енергоефективністю.



Серед ключових характеристик новинки слід зазначити універсальний WAN-інтерфейс з підтримкою 10 Гбіт/с у режимах XGSPON, GPON та Active Ethernet.



А виділений мережевий рушій звільняє центральний процесор для додатків оператора.



Гнучкість пам'яті досягається завдяки підтримці стандартів від DDR4 до новітньої LPDDR5.



Заявлена повна сумісність із проміжним ПЗ RDK та prplWare.



Для забезпечення бездротового покриття Broadcom представила чипи BCM67142 та BCM67192. Це дводіапазонні рішення, що об'єднують модулі 2,4 ГГц та 5 ГГц на одному кристалі.



Головна інновація полягає в архітектурному прориві: частина обчислювальних ресурсів тепер розподіляється між Wi-Fi чипом та основним процесором шлюзу. Це дозволило зменшити розмір плати та спростити дизайн пристроїв; знизити собівартість (BOM) внаслідок інтеграції підсилювачів потужності безпосередньо в чип та скоротити енергоспоживання: технологія цифрового спотворення (DPD) третього покоління знижує пікову потужність на 25%.



«З нашими новими продуктами Wi-Fi 8 та PON ми робимо "надвисоку надійність" доступною на найбільш конкурентних ринках», - заявив Марк Гонікберг (Mark Gonikberg), старший віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу бездротового зв’язку Broadcom.



Оптимізація ресурсів процесора та пам’яті між SoC та Wi-Fi чипом встановлює нову планку ефективності для провайдерів. Це дозволить масовому споживачу отримати доступ до переваг Wi-Fi 8 - низької затримки та стабільної мультигігабітної швидкості - за ціною обладнання попередніх поколінь.



Наразі Broadcom вже надає зразки чипів BCM68565, BCM67142 та BCM67192 своїм ключовим партнерам та виробникам обладнання (OEM) для тестування.

