Средства Cisco для безопасной удаленной работы Автор – Леонид Бараш , 7 мая

голос Tweet На фоне пандемии заметно вырос интерес к средствам для удаленной работы. Однако не все они, как выяснилось, обеспечивают должный уровень безопасности и конфиденциальности. Именно на обеспечение этих функций делает ставку Cisco в своих решениях для коммуникаций. Компания провела серию вебинаров, посвященных таким системам Системный инженер киевского офиса Cisco Игорь Сукайло начал свою презентацию с нескольких примеров того, как могут помешать злоумышленники вашим коммуникациям. Так, подменив номер, они могут позвонить с «вашего» телефона куда угодно и кому угодно. Проблема узнавания голоса также была решена. В декабре 2019 г. был не очень шумный анонс о том, что ИИ может имитировать голос абонента. Украинский стартап создал программу, которая на лету может менять голос абонента на любой другой. комбинировав эти две возможности, можно отдать любое распоряжение любому человеку. бухгалтеру, например. То есть, фактически, все публичные средства связи на сегодняшний день не являются доверительными. Поэтому многие компании и ведомства начинают использовать корпоративные унифицированные коммуникации (UC). Затем докладчик рассмотрел некоторые меры, которые можно предпринять в сложившейся ситуации. Одна из них — это внедрение облачных сервисов. В этой области Cisco может развернуть инфраструктуру на площадке заказчика, а также внедрить гибридную инфраструктуру, то есть, объединить облачную и локальную инфраструктуры. В частности, к гибридной инфраструктуре относятся компоненты WebEx Rich. Возможность интеграции облачного сервиса не только с календарем, не только с директориями, не только с корпоративной Key Management System, но и с телефонной и видео составляющим, локализованными на площадке компании. Далее, сегодня в качестве пилотного проекта Cisco может внедрить полный спектр средств для дистанционной и совместной работы — Jabber, Expressway, конференции. В нем, практически, отсутствуют ограничения на количество участников и конференций, как проводимых одновременно, так и суммарно, без каких-либо функциональных ограничений. Ограничения могут возникнуть только из-за вычислительных ресурсов, хотя требования к ним весьма скромные. Что касается развития Jabber и MRA (Mobile and Remote Access), то, начиная с версии 12.5, голосовой трафик между устройствами передается по протоколу точка—точка. Это значит, что для двух используемых для связи устройств нет перехода «земля—облако». То есть, нет задержек, нет потери пакетов, выше качество. Конечно, голос и сигнализация шифруется посредством 264-битного ключа — это достаточная надежность для защиты от взлома на текущий момент. Сейчас очень актуальна возможность выноса домой любого видеотелефона, любого видеотерминала, любого устройства, которое было подключено к корпоративной инфраструктуре. При этом публичный доступ к Интернету будет сохранен. Флагманский продукт Cisco для проведения видеоконференций Meeting Server, по словам выступающего, не только самый передовой, но и самый дешевый. К тому же, он совместим с любым оборудованием, и его можно развернуть на виртуальных машинах. Лицензирование выполняется не по количеству участников, а по количеству одновременно проводимых конференций. Поскольку самоизоляция требуется во всех организациях, то встал вопрос не только внутренней, но и межведомственной связи. Поехать к коллегам нельзя, а простая телефонная связь не дает той эффективности, что личное общение. Cisco может построить межведомственные унифицированные коммуникации. При этом центральным узлом может служить обычный DNS в Интернете. Естественно, соединение шифруется. Примеры практических случаев были выбраны из банковской сферы. В банках есть ряд сервисов, которые требуют визуальной идентификации. Чтобы не приходить в банк в сложившейся ситуации, там устанавливается Cisco Meeting Server (CMS). Для связи с клиентом менеджер отправляет ему ссылку с паролем. Клиент нажимает на ссылку, в браузере открывается окно, клиент вводит пароль и в видеосессии начинает общение с менеджером. При банковских операциях необходимо также защититься от звонков с подменой номера. Для этого можно построить свой канал. В этом участвует облачный сервис на базе WebEx Teams. Он предоставляет полностью открытый API, чтобы заказчик встроил в свои мобильные приложения необходимые компоненты WebEx Teams. Они позволяют позвонить клиенту в корпоративный контакт-центр, написать, организовать видеозвонок, и, что является в настоящее время уникальным, банк может позвонить на мобильное приложение клиента. Сейчас также возникла потребность в дистанционных совещаниях. Их нельзя организовать с помощью только видеоконференций — их недостаточно. У одного из партнеров Cisco есть система «Заседания», и Cisco интегрировала в нее видеоконференцию. Теперь у дистанционного участника будут проекты, будут постановления и другие документы. Весь процесс записывается на видео. Возвращаясь к WebEx, выступающий обратил внимание на его основные преимущества. Первое, это простота использования; второе — интегрируемость с различными базовыми офисными приложениями, такими как системы CRM, третье — работа как с внутренними, так и с внешними участниками. Подключаться к WebEx можно с любого устройства. То есть, фактически, WebEx является универсальной платформой. WebEx — не просто инструмент для удаленных встреч. Он включает в себя также WebEx Meetings, WebEx Training Center, WebEx Event Center и WebEx Support Center. Все эти продукты оптимизированы для определенных функций. Такая специализация уже существует более 10 лет, и она вызвано требованиями клиентов Cisco. WebEx может интегрироваться с рядом бизнес-приложений. В их число входит Slack — достаточно популярная среда для коммуникаций. Однако с ее помощью нельзя организовать видеоконференции. WebEx Meetings интегрирован со Slack на уровне команд. Есть также возможность интегрировать Slack с Google Gmail. Если у заказчика есть G Suite, то он может выполнить нативную интеграцию с G Suite. А интеграция WebEx Meetings с Google Class дает подобие легкой версии Learning Management System, повышая удобство работы преподавателей и учеников. WebEx, а конкретнее, WebEx Meetings, также интегрируется с некоторыми продуктами Microsoft. Когда пользователь планирует в Outlook какую-нибудь конференцию или встречу, достаточно в поле «Где» указать @WebEx. Календарь-коннектор Cisco, который интегрирован в корпоративную структуру, отправит этот запрос в WebEx, и всем участникам придет соответствующая ссылка. Конечно же, WebEx интегрируется со Skype for business. Была подчеркнута возможность интеграции WebEx Meetings и Microsoft Teams. Одним из моментов, который интересует многих заказчиков, это интеграция видеоустройств, поскольку у Microsoft в очередной раз изменились протоколы видеосвязи, традиционно без совмещения со старыми протоколами. Здесь есть несколько вариантов. Первый, Cisco заключила с Microsoft соглашение об интеграции терминалов Cisco и Microsoft Teams с помощью CVI (Cloud Video Interop). Второй, интеграция через В2В-приложения, установленных на устройствах. Третий вариант — это интеграция Microsoft Teams и WebEx Meetings, о которой уже упоминалось ранее. Наконец, интеграция посредством CVI. Она соединяет два облака, облако WebEx и облако Microsoft Teams, у которых между собой есть определенный коннектор с транскодером. Когда планируется встреча, через календарь отправляется запрос в облако WebEx, на всех видеотерминалах появляется для участия в видеоконференции кнопка One Button to Push. В нужный момент времени видеотерминал по нажатию кнопки звонит в Microsoft Teams, и клиенты Microsoft Teams участвуют в этой конференции. Однако все звонки проходят через облако WebEx, а затем уже передаются в Microsoft Teams. В чем же разница между подключением через CVI и подключением через WebRTC (Web Real Time Communications)? В первом случае предоставляется участие в рамках своей компании. Во втором — заказчик может участвовать в любой веб-конференции Microsoft. Но если в CVI осуществляется двунаправленная передача контента, то в случае WebRTC информация поступает только от Microsoft к заказчику. CVI позволяет подключать любые SIP-устройства, тогда как WebRTC — только современные. Есть еще ряд отличий, в частности, в процедуре регистрации. Что касается интеграции с корпоративной инфраструктурой, то можно подключать компьютеры, программы на мобильном телефоне, можно с любого видеотерминала позвонить на WebEx, можно сделать обратный звонок на любой SIP и видеотерминал. И, как подчеркнул выступающий, можно бесплатно интегрироваться с корпоративной телефонной станцией. К платным сервисам относятся обратный звонок и принятие звонка с городского телефонного номера. В завершение были представлены новые WebEx-устройства. Так, на смену старой системе пришла другая трехэкранная система. Для видео предназначены два экрана. Это решение ориентировано для проведения важных переговоров. Впервые в индустрии реализована удобная совместная работа именно в видеоконференциях. Это было сделано за счет подключения к комнатной системе еще одной камеры, которая устанавливается напротив видеотерминала. Правда, продукт предназначен для большой переговорной комнаты. Можно также через облачную службу WebEx разделять контент ноутбука с доской. Хитом 2020 г., по словам Игоря Сукайло, будет интеграция WebEx Room Kit Mini с телевизором Samsung Flip, у которого для этого есть специальная прошивка. Она превращает этот телевизор в полноценный видеотерминал для совместной работы. Кроме этого появилось еще одно новое устройство — WebEx Room Kit USB. Это обычный Room Kit Mini, но у которого лицензионно выключен codec, то есть, сенсорная панель отсутствует, есть только пульт. Устройство можно использовать как усовершенствованную веб-камеру. При необходимости систему можно повысить до Room Kit Mini. Устройство WebEx Desk Pro, новое в портфеле Cisco, предназначено для персональной работы. В отличие от DX80 оно рассчитано для одного-двух человек. Это не замена DX80, которое по-прежнему продолжает выпускаться. Основные возможности WebEx Desk Pro включают беспроводной доступ к контенту, разделение и получение контента, 27-дюймовый дисплей разрешением 4К. Он оборудован разъемом USB-C, который делает его док-станцией и основным монитором с возможностями сенсорного перенаправления. Поддерживается режим команд, правда, только на английском языке. Есть сенсорное перенаправление на Windows-компьютеры, автоматическое кадрирование. Реализована также подстановка любого фона. Данное решение можно использовать для дистанционной совместной работы, к примеру, для телемедицины или использовать как веб-камеру.

