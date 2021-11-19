Споживання трафіку абонентами «Укртелекому» збільшилось до 245 ГБ на місяць

19 ноября 2021 г., 12:29

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Тенденція в активному споживанні інтернету абонентами, підключеними до оптики, зберігається. Як свідчать дані «Укртелекому», протягом жовтня один користувач, підключений до волоконно-оптичної мережі компанії, щодоби використовував у середньому до 8 ГБ інтернет-трафіку або понад 245 ГБ за місяць, що на 10% більше, ніж рік тому.

Водночас, абоненти, підключені до високошвидкісного інтернету за технологією FTTB (підключення в багатоквартирних будинках), спожили трафіку на 18% більше, а на FTTH (підключення поширене у приватній забудові) на 8%. У розрізі мідних технологій зростання споживання інтернет-трафіку за рік складає 6% загалом.

«Укртелеком» продовжує розвивати мережу оптичного інтернету. Для підключення до сучасного інтернету сотень населених пунктів за 9 місяців цього року вже прокладено понад 8 тис. кілометрів оптичного кабелю. Тривають проєкти з переключення абонентів з мідної інфраструктури на оптичну в різних регіонах України. Загалом же інтернетом від цього оператора за різними технологіями користуються у понад 3300 населених пунктах країни.

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