 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 44 (1288)

07.11 - 14.11

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Споживання трафіку абонентами «Укртелекому» збільшилось до 245 ГБ на місяць

19 ноября 2021 г., 12:29
0 
 

Споживання трафіку абонентами «Укртелекому» збільшилось до 245 ГБ на місяць

 

Тенденція в активному споживанні інтернету абонентами, підключеними до оптики, зберігається. Як свідчать дані «Укртелекому», протягом жовтня один користувач, підключений до волоконно-оптичної мережі компанії, щодоби використовував у середньому до 8 ГБ інтернет-трафіку або понад 245 ГБ за місяць, що на 10% більше, ніж рік тому.

Водночас, абоненти, підключені до високошвидкісного інтернету за технологією FTTB (підключення в багатоквартирних будинках), спожили трафіку на 18% більше, а на FTTH (підключення поширене у приватній забудові) на 8%. У розрізі мідних технологій зростання споживання інтернет-трафіку за рік складає 6% загалом.

«Укртелеком» продовжує розвивати мережу оптичного інтернету. Для підключення до сучасного інтернету сотень населених пунктів за 9 місяців цього року вже прокладено понад 8 тис. кілометрів оптичного кабелю. Тривають проєкти з переключення абонентів з мідної інфраструктури на оптичну в різних регіонах України. Загалом же інтернетом від цього оператора за різними технологіями користуються у понад 3300 населених пунктах країни.

Как правильно выбрать монтажный шкаф для серверной: советы от Schneider Electric

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  