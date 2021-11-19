Red Hat: гибридное облако остается ведущей облачной стратегией

19 ноября 2021 г., 13:23

0

Tweet

Компания Red Hat представила результаты ежегодного опроса Global Tech Outlook 2022. Гибридное облако остается ведущей облачной стратегией респондентов, именно его указали 30% опрошенных, что на три пункта выше прошлогоднего показателя. Мультиоблако также на подъеме: 13% против 11% в прошлом году. При этом снизились доли стратегий с упором на публичные (9%) и частные облака (14%). Неудивительно, поскольку сегодняшние бизнес-реалии заставляют организации искать баланс между скоростью, эффективностью и масштабируемостью облака, с одной стороны, и управляемостью и безопасностью инфраструктур on-premises, с другой.

Примечательно, что 18% респондентов все еще прорабатывают свою облачную стратегию, а у 5% ее нет вовсе. Со времени прошлого отчета эти цифры не изменились, так что в следующем году мы будем внимательно следить за признаками роста.

Что из следующего лучше всего описывает вашу облачную стратегию?

Что касается приоритетов финансирования на 2022 г., то главными направлениями остаются безопасность, управление облаками и облачная инфраструктура. На первое место респонденты поставили безопасность, отвечая на вопросы о главных приоритетах в том, что касается облачной инфраструктуры, автоматизации ИТ-операций, больших данных и аналитики, и называли в качестве ведущих приоритетов по финансированию, соответственно, облачную безопасность (43%), автоматизацию безопасности (36%), а также безопасность и целостность данных (45%). В списке приоритетов финансирования на будущий год автоматизация ИТ-операций заняла второе место (38% респондентов), уступив только оптимизации унаследованных ИТ-систем. В прошлом году автоматизация набрала 32%, и это самый большой рост среди отслеживаемых показателей за год.

В прошлом году отмечалось, что представители самых разных отраслей ускоряют планы цифровой трансформации для борьбы с последствиями продолжающейся пандемии. В этом году, судя по ответам респондентов, тенденция сохранилась. Всё больше компаний используют технологии и процессы как драйвер инноваций и трансформации бизнеса (31% против 29% в прошлом году), либо ускорили свои усилия по цифровой трансформации (22% против 21%), называя среди причин в качестве такого ускорения глобальную пандемию (52%) и рост выручки (50%). Все меньше респондентов считают, что их инициативы по цифровой трансформации стагнируют (3%), и все больше участников нашего опроса находятся на ранних стадиях запуска проектов трансформации (8%), что только подчеркивает эту тенденцию.

В этом году на первое место среди препятствий на пути к успешной цифровой трансформации предприятия вышли нехватка навыков или кадров (26%), в то время как проблемы интеграции, безопасности и соответствия требованиям снизились на 23% каждый.

Как вы думаете, какие главные препятствия мешают вашей компании добиться успеха в цифровой трансформации?

Как правильно выбрать монтажный шкаф для серверной: советы от Schneider Electric