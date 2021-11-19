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Red Hat: гибридное облако остается ведущей облачной стратегией

19 ноября 2021 г., 13:23
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Компания Red Hat представила результаты ежегодного опроса Global Tech Outlook 2022. Гибридное облако остается ведущей облачной стратегией респондентов, именно его указали 30% опрошенных, что на три пункта выше прошлогоднего показателя. Мультиоблако также на подъеме: 13% против 11% в прошлом году. При этом снизились доли стратегий с упором на публичные (9%) и частные облака (14%). Неудивительно, поскольку сегодняшние бизнес-реалии заставляют организации искать баланс между скоростью, эффективностью и масштабируемостью облака, с одной стороны, и управляемостью и безопасностью инфраструктур on-premises, с другой.

Примечательно, что 18% респондентов все еще прорабатывают свою облачную стратегию, а у 5% ее нет вовсе. Со времени прошлого отчета эти цифры не изменились, так что в следующем году мы будем внимательно следить за признаками роста.

Red Hat гибридное облако остается ведущей облачной стратегией – ее выбирают около трети компаний

Что из следующего лучше всего описывает вашу облачную стратегию?

Что касается приоритетов финансирования на 2022 г., то главными направлениями остаются безопасность, управление облаками и облачная инфраструктура. На первое место респонденты поставили безопасность, отвечая на вопросы о главных приоритетах в том, что касается облачной инфраструктуры, автоматизации ИТ-операций, больших данных и аналитики, и называли в качестве ведущих приоритетов по финансированию, соответственно, облачную безопасность (43%), автоматизацию безопасности (36%), а также безопасность и целостность данных (45%). В списке приоритетов финансирования на будущий год автоматизация ИТ-операций заняла второе место (38% респондентов), уступив только оптимизации унаследованных ИТ-систем. В прошлом году автоматизация набрала 32%, и это самый большой рост среди отслеживаемых показателей за год.

В прошлом году отмечалось, что представители самых разных отраслей ускоряют планы цифровой трансформации для борьбы с последствиями продолжающейся пандемии. В этом году, судя по ответам респондентов, тенденция сохранилась. Всё больше компаний используют технологии и процессы как драйвер инноваций и трансформации бизнеса (31% против 29% в прошлом году), либо ускорили свои усилия по цифровой трансформации (22% против 21%), называя среди причин в качестве такого ускорения глобальную пандемию (52%) и рост выручки (50%). Все меньше респондентов считают, что их инициативы по цифровой трансформации стагнируют (3%), и все больше участников нашего опроса находятся на ранних стадиях запуска проектов трансформации (8%), что только подчеркивает эту тенденцию.

В этом году на первое место среди препятствий на пути к успешной цифровой трансформации предприятия вышли нехватка навыков или кадров (26%), в то время как проблемы интеграции, безопасности и соответствия требованиям снизились на 23% каждый.

Red Hat гибридное облако остается ведущей облачной стратегией – ее выбирают около трети компаний

Как вы думаете, какие главные препятствия мешают вашей компании добиться успеха в цифровой трансформации?

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