Спільнота «Моя ІТ-волонтерка» допомогла відновити систему моніторингу Чорнобильської АЕС

25 апреля 2022 г., 13:59

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Протягом минулого тижня у рамках «Моя ІТ-волонтерка» було виконано два важливих проекта.



Після звільнення від окупантів Чорнобильської АЕС співробітники Державного агентства України з управління зоною відчуження виявили пограбованою систему моніторингу радіаційного стану навколишнього середовища. За допомогою спільноти «Моя ІТ-волонтерка» укомплектовано власний сервер Lenovo System x3650 M5 додатковими опціями та джерелом безперервного живлення та надано ще й супутнє обладнання замовникові. Наразі відновлення функції системи моніторингу закінчується.



Також відновлена робота великої кількості серверів та кількох систем збереження даних іншої державної установи, назву якої у цілях збереження конфіденційності не повідомляється. Значна частина дисків для цього проекта надана товариством «Моя ІТ-волонтерка».



Все обладнання у означенні проекти постачається безкоштовно.

Ви можете приєднатися до спільноти «Моя ІТ-волонтерка», мета якої - надання допомоги державним установам та Збройним силам України з відновлення або створення інформаційних систем.



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