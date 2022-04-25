Honor представила флагманські смартфони Magic4

25 апреля 2022 г., 14:45

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Компанія Honor представила нові смартфони преміумкласу Honor Magic4 та Honor Magic4 Pro, які оснащені найновішим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G. У них також встановлено 8 ГБ оперативної та 256 ГБ енергонезалежної пам'яті.



Нові пристрої підтримують технологію Honor Turbo Engine, яка дозволяє максимально використовувати можливості процесора, та технологію Honor OS Turbo X, яка покликана гарантувати безперебійну роботу апаратного та програмного забезпечення. Це дозволяє домогтися підвищення кількості кадрів, що зображаються в секунду і забезпечує розумне енергоспоживання.



За заявою Honor, у новинках пропонується перша в галузі технологія рендерингу Super Rendering на базі штучного інтелекту для мобільних ігор з використанням програмного інструменту GPU Turbo X. Він забезпечує поєднання високої частоти кадрів та безперебійного мережевого підключення зі скороченням виділення тепла та зниженням затримок.



У Honor Magic4 Pro встановлений 6,81-дюймовий LTPO-екран із загнутими краями та вузькими рамками. Для нього заявлена ​​можливість показувати до 1,07 млрд відтінків та підтримка 100% колірного охоплення DCI-P3. На дисплеї також підтримується технологія HDR 10+. Смартфони серії Honor Magic4 мають інтелектуальну частоту оновлення екрану до 120 Гц, яка адаптується залежно від контенту, що переглядається.



Honor Magic4 Pro також автоматично конвертує SDR у HDR у режимі реального часу та покращує зображення шляхом додавання проміжних кадрів завдяки технології MEMC.



Екрани смартфонів серії Honor Magic4 працюють із частотою оновлення 1920 Гц, що є найвищим показником для LTPO-екранів.



Honor Magic4 Pro також має сертифікат IP68 щодо захисту від пилу, дощу та води. Смартфон можна занурювати на глибину до 1,5 м на 30 хвилин.



Honor Magic4 Pro оснащений камерою з трьома об'єктивами: ширококутним об'єктивом 50 Мп 1/1,56", надширококутним об'єктивом 50 Мп з кутом огляду 122 ° та телеоб'єктивом 64 Мп з технологією Ultra-Fusion на базі алгоритмів штучного інтелекту.



Ширококутний об'єктив 50 Мп та надширококутний об'єктив 50 Мп забезпечують збільшення різкості та чіткості зображення на 65% завдяки штучному інтелекту, телеоб'єктив 64 Мп забезпечує 3,5-кратний оптичний зум та 100-кратний цифровий зум, додатково підвищуючи різкість та чіткість зображення.



Завдяки двопотоковому модулю штучного інтелекту Honor Magic4 Pro гарантує високоякісне зображення під час відеознімання, не обмежене роздільною здатністю відео.



Серія Honor Magic4 пропонує відеознімання кінематографічного рівня: завдяки технологіям Honor Magic-Log Movie Master та AI Film Effects смартфони забезпечують перший у галузі 10-бітний запис відео Log 4K зі швидкістю 60 кадрів за секунду. Формат Log, який зазвичай використовується для знімання професійних відео, дає можливість створювати кінематографічну колірну корекцію зображення завдяки технологіям HDR та Cinematic 3D LUТ.



Смартфон Honor Magic4 Pro оснащений акумулятором місткістю 4600 мА*год та підтримує технологію швидкого заряджання Honor SuperCharge 100 Вт, завдяки якій смартфон заряджається до 100% за 30 хвилин. Honor Magic4 Pro також першим підтримує технологію бездротової зарядки Honor SuperCharge 100 Вт, яка заряджає пристрій до 50% за 15 хвилин.



Серія Honor Magic4 оснащена найновішим інтерфейсом користувача Honor Magic UI 6.0 на базі Android 12. Завдяки штучному інтелекту оболонка підлаштовується під користувача, аналізуючи його звички при використанні пристрою.



У смартфоні Honor Magic4 Pro реалізовано систему спрямованого звуку Directional Sound на базі штучного інтелекту, яка використовує першу у світі технологію частотного поділу. Вона регулює гучність звуку відповідно до навколишніх умов, гарантуючи, що навіть якщо ви перебуваєте в тихій обставі, наприклад, у ліфті, люди, які стоять поруч із вами, не зможуть почути голос вашого співрозмовника.



Оснащені системою безпеки (HTEE+QTEE) смартфони серії Honor Magic4 відповідають вимогам безпеки для ключових сервісів по всьому світу. Пристрої мають виділений чіп безпеки, що забезпечує максимальний захист паролів та біометричних даних. 3D-камера Honor Magic4 Pro додатково використовує біометричні дані 3D-розпізнавання облич для забезпечення високого рівня захисту персональних даних.



Honor Magic4 Pro також має датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, який розпізнає відбитки пальців на більшій площі. Так, площа сканера відбитків Honor Magic4 Pro збільшена на 77%, що дозволяє в 1,7 раза точніше визначити біометричні дані конкретного користувача і на 40% швидше аутентифікувати власника.



На глобальному ринку смартфони серії Honor Magic4 будуть представлені у чотирьох кольорах: чорний, білий, зелений та золотий, інші кольори будуть також доступні пізніше.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист