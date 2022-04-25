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Xiaomi не згорнула бізнес в росії - анонсувала новий смартфон та тримає додатки у GetApps

25 апреля 2022 г., 13:15

Мордорські ЗМІ повідомляють, що компанія Xiaomi не тільки не вийшла з ринку рф, а ще й анонсувала на ринку новий смартфон Xiaomi Redmi 10C з класу недорогих.

У рф цю модель вже називають “антисанкційним”, тому що, крім невисокої вартості, він пропонує магазин додатків Xiaomi GetApps, в якому є додатки російських банків, що потрапили під міжнародні санкції.

У каталозі додатків Xiaomi серед іншого є “Сбербанк” та “Альфа-банк”. Слід додати, що вони видалені не тільки з Apple App Store і Google Play, але і з магазину AppGallery, що належить компанії Huawei.

Також слід додати, що Xiaomi не згорнула підтримку свого офіційного інтернет-магазину https://mi-shop.com/ru/, де є можливість купляти продукцію компанії.

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