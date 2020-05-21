Dell размещает свои системы Isilon/OneFS в облачных ЦОД Google

21 мая 2020 г., 12:05

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В рамках анонсированного в среду партнерского соглашения компания Dell Technologies разместила в облачных датацентрах Google системы хранения Isilon с программным обеспечением OneFS для работы с файловым данными, такими как электронные таблицы.

Клаудио Фахи (Claudio Fahey), главный архитектор решений для искусственного интеллекта Dell EMC, определил в технической документации OneFS for Google Cloud как нативное предложение Google Cloud, базирующееся на аппаратной технологии Isilon, которое обеспечивает терабитную сеть и задержку менее миллисекунды между оборудованием Isilon и сервисами Google Compute Engine.

Dell нацеливает новое предложение на клиентов, имеющих локальные системы Isilon. Подключение последних к облачной среде теперь не вызовет никаких технических трудностей, упростив предприятиям внедрение гибридной облачной модели.

«Теперь компании могут легко перемещать и использовать ответственные и требующие интенсивных вычислений рабочие нагрузки объёмом до 50 петабайт в одной файловой системе между онпремисными системами Dell EMC Isilon и Google Cloud без необходимости вносить изменения в свои приложения», — написал в блоге директор Dell EMC по технологиям хранения данных Джо Карадонна (Joe CaraDonna).

Компании могут переносить важные файлы из Isilon в Google Cloud в целях резервного копирования. Ещё одни сценарий, который поддерживает OneFS, — это тренировка моделей искусственного интеллекта. Предприятие может импортировать тренировочные данные из локальных систем и использовать обширные вычислительные ресурсы Google Cloud для разработки модели быстрее, чем на своём локальном оборудовании.

По словам Фахи, во внутренних тестах на обучение ИИ производительность Isilon во всех случаях была такой же или лучше, чем у Filestore — собственного сервиса файловой системы Google Cloud.

Помимо альянса с Google, вчера Dell анонсировала три новые модели в линейке сетевых устройств Edge и расширила ассортимент опций подписной программы покупки и аренды своего оборудования, Dell Technologies On Demand.

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