SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

5 марта 2021 г., 17:25

Компания SpaceX провела очередной успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9, которая вывела дополнительно 60 космических аппаратов на низкую околоземную орбиту Это пятый запуск спутников Starlink в этом году и двадцатый в общем списке.



Ранее в этом году SpaceX открыла доступ к Starlink для всех желающих предварительную запись на услугу.



Компания планирует продолжать запуски на протяжении 2021 года, чтобы расширять покрытие. Главный операционный директор и президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее ожидает, что сервис сможет охватывать большую часть земного шара при групировке спутников в 1200. В целом же компания планирует запустить более 10 тыс. спутников, чтобы сделать покрытие более надежным и поднять пропускную способность своей сети.



Starship, ракета-носитель следующего поколения SpaceX, которая в настоящее время разрабатывается в Южном Техасе, сможет доставлять на орбиту 400 спутников Starlink за раз, и эта ракета также разрабатывается с учетом возможности полного повторного использования и быстрого ремонта.

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