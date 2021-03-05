Новый шведский суперкомпьютер Dardel создается совместно AMD и HPE Cray

5 марта 2021 г., 17:45

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Компания AMD объявила о новом партнерстве с Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Королевским Технологическим Институтом (KTH) в Швеции, в рамках которого будет поставлен новый суперкомпьютер Dardel. Созданная на базе суперкомпьютера HPE Cray EX с процессорами AMD EPYC и графическими процессорами AMD Instinct, система Dardel будет обладать вычислительной производительностью в 13,5 PFLOPS, что призвано обеспечить прирост производительности в области вычислительной науки и инженерных исследований в Швеции.

Свое имя суперкомпьютер получил в честь шведской писательницы Торы Дардел и ее мужа, художника Нильса Дардела. Он будет размещен в Стокгольмском центре высокопроизводительных вычислений (PDC), где поможет в решении таких задач, как, вычислительная гидрогазодинамика, биофизика и квантовая химия.

Профессор Ханс Карлссон (Hans Karlsson), директор Шведской национальной вычислительной инфраструктуры (SNIC) отмечает: «В последнее время мы наблюдаем резкое увеличение степени использования исследователями ускорителей (в основном в виде GPU). Скоро мы сможем удовлетворить этот спрос с помощью раздела ускорителей в Dardel. Dardel значительно увеличит шведские возможности для исследований, требующих доступа к крупномасштабным вычислительным ресурсам».

Система Dardel будет установлена в два этапа. HPE поставит первую фазу системы, состоящую из процессорной части и системы хранения данных, до лета 2021 года. На этом начальном этапе пользователи SNIC получат около 65 тыс. процессорных ядер для выполнения своих исследовательских расчетов. Вторая фаза проекта Dardel, состоящая из графической части, будет поставлена осенью этого года. Исследователи начнут использовать первую фазу Dardel с июля 2021 г, а вторую фазу — с января 2022 года.

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