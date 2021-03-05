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Рынок умных часов вырос на 1,5%

5 марта 2021 г., 16:45
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Рынок умных часов вырос на 1,5%

Очередная волна пандемии COVID-19 негативно повлияла на результаты развития мирового рынка умных часов. Согласно подсчетам Counterpoint Research, в финальном квартале года поставки незначительно сократились по индикатору «YoY», а в целом за 2020 г. позитивная динамика составила лишь 1,5%.

Apple сохраняет уверенное лидерство — в последнем квартале года вендор вышел на поставку 12,9 млн устройств в авангарде с Watch Series 6 и SE, что позволило взять под контроль 40% мирового рынка. Благодаря успешному страту продаж Galaxy 3 Watch, Samsung постепенно восстанавливается после провала в первом полугодии. За период с октября по декабрь вендор улучшил прошлогодний результат на 1%. Несмотря на санкции, Huawei смогла нарастить поставки собственных моделей на 26%.

Сегмент премиум-моделей (стоимостью свыше 500 долл.), за год расширил присутствие с 4 до 6%. В то же время, наиболее крупный сегмент 2019 г., объединяющий модели не дороже 101-200 долл., за год сузился с 29 до 22%. Продукты в ценовом диапазоне 401-500 долл. продолжают набирать популярность — их доля за год увеличилась с 21 до 22%.

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