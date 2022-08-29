SpaceX і T-Mobile об’єдналися, щоб використовувати супутники Starlink для мобільного звязку

29 августа 2022 г., 15:15

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Засновник SpaceX Ілон Маск і генеральний директор T-Mobile Майк Сіверт заявили, що їхні компанії працюють над «припиненням мобільних мертвих зон» та запустять нову мобільну послугу, яка буде базуватися на супутниках другого покоління Starlink.



Виступаючи на об’єкті SpaceX у Бока-Чіка, штат Техас, Сіверт сказав, що T-Mobile виділить «частку свого спектра PCS середнього діапазону» для інтеграції в супутники Starlink, які будуть запущені наступного року.



Користувачі T-Mobile зможуть використовувати обмін повідомленнями, MMS і певні програми обміну повідомленнями з віддалених точок у 48 штатах, де нема покриття. За даними T-Mobile, більшість смартфонів користувачів мобільного оператора сумісні з анонсованим сервісом.



Згодом сервіс буде працювати з голосом, підкреслив Сіверт. T-Mobile планує включити послугу у свої найпопулярніші мобільні плани, але не розкриває конкретні ціни.



Маск сказав, що сервіс працюватиме з супутниками другого покоління Starlink, які мають дуже великі антени та зможуть передавати дані безпосередньо на мобільний телефон.



Також засновник SpaceX наголосив, що під час або після стихійного лиха, навіть якщо всі вежі стільникового зв’язку будуть виведені з ладу, запланована послуга повинна працювати. «Це не матиме такої пропускної здатності, як термінал Starlink, але дозволить надсилати текстові повідомлення, зображення, і якщо в зоні зв'язку не надто багато людей, ви навіть потенційно можете мати трохи відео. Ми більше не будемо читати про ці трагедії, які сталися, коли люди загубилися, якби вони тільки могли покликати на допомогу, з ними все було б добре», додав він.



T-Mobile також запропонує «взаємний роумінг», щоб відвідувачі США з-за меж країни могли користуватися послугою, якщо вони також співпрацюють із SpaceX, щоб надати цю послугу в усьому світі. Маск та Сіверт запросили закордонних провайдерів мобільного зв'язку приєднатися до їхнього альянсу.

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