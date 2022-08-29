Miratech відкриває офіс у Канаді у рамках міжнародної експансії

29 августа 2022 г., 16:25

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Міжнародна компанія Miratech, що спеціалізується на наданні ІТ-послуг та ІТ-консалтингу, оголошує про відкриття офісу у місті Торонто (Канада). Нове представництво дозволить Miratech ще ефективніше використати потенціал постійно зростаючого попиту на свої послуги в регіоні. Оскільки очікується, що ринок ІТ-послуг у Північній Америці зросте до 661 млрд дол. у 2026 році, а Торонто називають одним із ринків, що розвиваються найшвидше.

Протягом першого року роботи канадського офісу Miratech планує запросити до співпраці 50 технічних спеціалістів. Використовуючи запатентовану методологію управління проєктами та культуру невпинної продуктивності, компанія гарантуватиме, що 99% усіх проєктів у Канаді буде завершено вчасно та в рамках бюджету.

Передовий технологічний центр Miratech у Торонто допоможе канадським підприємствам прискорити ІТ та CX-трансформації завдяки використанню досвіду місцевих експертів Miratech та тих, що працюють віддалено. Глобальна мережа технологічних фахівців Miratech підтримуватиме роботу нового офісу.

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