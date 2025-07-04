SpaceX встановила рекорд повторного використання Falcon 9 під час 500-го запуску

4 июля 2025 г., 12:35

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Як повідомляє Space.com, компанія SpaceX здійснила 500-й запуск своєї ракети Falcon 9, одночасно встановивши новий рекорд з повторного використання першого ступеня. Ювілейна місія стартувала о 06:28 за Гринвічем 2 липня з Космічного стартового комплексу 40 на базі космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.





Ракета вивела на орбіту 27 супутників Starlink. За дев'ять хвилин після старту ракета досягла космосу, а через 55 хвилин після цього розпочалося розгортання супутників.





Головна подія місії — це 29-те повторне використання першого ступеня ракети Booster 1067. Цей показник на три запуски перевищує будь-який інший прискорювач у флоті SpaceX, що підкреслює високий ступінь надійності та ефективності технології. Після відділення від верхнього ступеня, перший ступінь Booster 1067 успішно здійснив посадку на безпілотну платформу "A Shortfall of Gravitas" в Атлантичному океані. Це стало 472-ю посадкою першого ступеня Falcon 9 з грудня 2015 року та 439-м випадком повторного використання ракети SpaceX.





27 супутників (група 10-25) поповнили угруповання Starlink, яке тепер налічує понад 7900 активних ретрансляторів на низькій навколоземній орбіті.





SpaceX запустила свою першу ракету Falcon 9 4 червня 2010 року. З того часу ракета пройшла п'ять основних модифікацій, що призвело до поточної моделі Block 5, яка використовується для запуску супутників, роботизованих планетарних місій та астронавтів. З 500 місій Falcon 9 усі, крім п'яти, були повністю успішними.

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