Oberig IT стає дистриб’ютором хмарної платформи захисту додатків AccuKnox

Компанія Oberig IT інформує про стратегічне партнерство з AccuKnox, розробником хмарної платформи захисту додатків (CNAPP) за моделлю Zero Trust, що надає їй право поширювати рішення AccuKnox у сфері захисту під час виконання, безагентної оцінки ризиків та автоматизації забезпечення відповідності нормативним вимогам для підприємств, постачальників керованих послуг безпеки (MSSP) та державних організацій в Україні, Польщі, Румунії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Азербайджані, Молдові, Грузії та Вірменії.

Як зазначається, Україна та Казахстан є двома найбільш активними ринками інвестицій у кібербезпеку у Східній Європі та Центральній Азії. Обидва регіони стикаються зі спектром загроз, що розширюється, зумовленим атаками, спонсорованими державою, швидким впровадженням хмарних технологій та зростаючою складністю контейнерних середовищ і середовищ, заснованих на Kubernetes. Організації на цих ринках активно шукають рішення на основі моделі Zero Trust та механізмів примусового застосування політик на етапі виконання, які забезпечують прозорість та контроль над політиками на всіх етапах – від розробки коду до впровадження у виробниче середовище.

Oberig IT об’єднує професійних консультантів з більш ніж 15-річним досвідом роботи на ІТ-ринку та має розвинену партнерську мережу, що включає постачальників послуг безпеки (MSSP), системних інтеграторів та корпоративних кінцевих клієнтів. Маючи офіси у Києві та Астані, а також портфель рішень, що вже включає технології безпеки корпоративного рівня, компанія Oberig IT готова прискорити впровадження AccuKnox на обох ринках.

«Витрати на хмарну безпеку в країнах Східної Європи та Центральної Азії зростають подвоєними темпами з року в рік, і попит з боку корпоративних та державних замовників уже не зводиться до простого виконання вимог нормативних документів. Їм необхідна можливість підтвердити дотримання вимог в режимі реального часу. AccuKnox – одна з небагатьох платформ, яка об’єднує засоби контролю на рівні ядра на основі eBPF з оцінкою стану системи без агентів у єдиній архітектурі, що керується політиками. За нашими оцінками, вона скоротила час виявлення та реагування на аномалії під час виконання більш ніж на 70% порівняно з альтернативами, що вимагають встановлення безлічі агентів. Саме такі вимірювані результати потрібні нашим партнерам-інтеграторам та постачальникам послуг безпеки (MSSP) для укладання угод із підприємствами», – каже Олексій Мудрицький, комерційний директор компанії Oberig IT.

