Bakotech запропонує рішення Snyk для безпеки розробки та захисту додатків

8 апреля 2026 г., 12:35

Компанія Bakotech оголошує підписання угоди про дистрибуцію із Snyk, що спеціалізується у сфері Application Security та DevSecOps. Це партнерство розширює портфель Bakotech рішеннями для безпеки розробки та дозволяє корпоративним замовникам та IT-провайдерам впроваджувати shift-left security безпосередньо у свої SDLC-процеси.

Snyk є піонером підходу developer-first, де кібербезпека починається ще на етапі розробки, а також лідером у звіті Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing. Рішеннями компанії користуються понад 4500 корпоративних клієнтів, серед яких Google, Salesforce, Spotify. Платформа Snyk AI Trust обʼєднує захист на всьому циклі розробки (SDLC) – від написання коду до розгортання в хмарі. Платформа інтегрується в IDE, репозиторії та CI/CD-пайплайни й автоматично виявляє й усуває вразливості.

Ключові продукти компанії: Snyk Code (AI-assisted статичний аналіз (SAST) для виявлення вразливостей у вихідному коді в режимі реального часу. Підтримує secure coding безпосередньо в середовищі розробника); Snyk Open Source (аналіз складу ПЗ (SCA) для керування вразливостями у відкритих залежностях. Критично для компаній з великою кількістю open-source компонентів); Snyk Container (сканування образів контейнерів і Kubernetes на вразливості до та після розгортання); Snyk Infrastructure as Code (виявлення неправильних конфігурацій у Terraform, CloudFormation, Helm та інших IaC-інструментах); Snyk API & Web (тестування безпеки API та вебзастосунків (DAST)).

Сучасні кіберзагрози дедалі частіше спрямовані саме на рівень коду та залежностей. Більшість критичних вразливостей виникає ще на етапі розробки й залишається непоміченою аж до виходу продукту в продакшн. Принцип «shift-left security» дозволяє виявляти та усувати ці ризики там, де це найдешевше і найефективніше: безпосередньо в руках розробника.

Це особливо актуальне питання для банків та фінансових установ, телеком-компаній і продуктів з високим навантаженням, аутсорс та аутстаф IT-компаній, ритейлу.

