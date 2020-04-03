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Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip обойдется в 41999 грн

3 апреля 2020 г., 15:35
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Смартфон с гибким стеклом Samsung Galaxy Z Flip обойдется в 41999 грн

Компания Samsung объявила о начале продаж смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip в Украине. Приобрести новинку можно онлайн в сети брендовых магазинов Samsung Experience Stores и на сайтах партнеров по рекомендованной цене 41999 грн в цветах сияющий аметист и черный бриллиант.

Благодаря гибкому дисплею Infinity Flex, выполненном с использованием фирменной технологии гибкого стекла, смартфон занимает вдвое меньше места по сравнению с аналогичными по размерам экрана устройствами: в сложенном виде внешне он напоминает пудреницу или портмоне и легко помещается в небольшой карман или сумочку, а также удобно ложится в ладонь как в сложенном, так и в раскрытом виде.

Смартфон с гибким стеклом Samsung Galaxy Z Flip обойдется в 41999 грн

По замыслу разработчиков, Galaxy Z Flip создан для активного и продвинутого поколения — людей, которые привыкли выполнять несколько дел одновременно, например, общаться по телефону и параллельно выполнять поиск в интернете или снимать истории для Instagram. Кроме того, Galaxy Z Flip не нужно раскрывать, чтобы получить доступ к важной информации. Внешний дисплей смартфона отражает все самое важное — дату, время, уровень заряда аккумулятора, а также уведомления о входящих звонках и текстовых сообщениях.


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