Softprom предлагает безгранично масштабируемое и экономичное хранилище объектов Cloudian

3 апреля 2020 г., 15:05

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Компания Softprom объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с Cloudian, наиболее распространенным независимым поставщиком систем хранения объектов. В соответствии с соглашением Softprom будет предлагать масштабируемую систему хранения HyperStore Cloudian для клиентов в Центральной Европе и СНГ, что позволит пользователям экономически эффективно хранить, управлять и защищать огромные объемы неструктурированных данных.

В дополнение к модульной и безграничной масштабируемости отмеченная наградами платформа HyperStore обеспечивает:

Встроенную совместимость с S3 API, поэтому клиенты могут извлечь выгоду из растущей экосистемы S3-совместимых приложений;

Геораспределение для простого управления хранилищами в нескольких ЦОДах и гибридных облачных средах – все из одной стеклянной панели;

Поддержку нескольких облаков для устранения привязки к поставщику;

Многочисленные метки, облегчающие Google-подобный поиск и AI/ аналитические приложения;

Интегрированные инструменты управления, такие как биллинг и контроль качества обслуживания;

Многопользовательский режим для предоставления пользователям безопасного, самоуправляемого хранилища на общей платформе;

Экономию до 70% по сравнению с альтернативными дисками и лентами.

Cloudian также недавно анонсировала новое решение с Veeam, которое обеспечивает защиту от вымогателей в рамках сквозной локальной архитектуры резервного копирования. Решение Cloudian-Veeam поддерживает блокировку объектов S3, что позволяет клиентам делать неизменяемые резервные копии данных и обеспечивать доступность незараженной копии для надежного восстановления в случае атаки вымогателей.

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