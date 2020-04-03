Micro Focus предложит бесплатные лицензии на решения NetIQ до 31 июля

3 апреля 2020 г., 16:05

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Пандемия коронавируса диктует многим организациям и предприятиям новые правила работы. Повсеместно организуется удаленная форма работы сотрудников. Не секрет, что работа в режиме удаленного доступа создает новые риски информационной безопасности.



Учитывая сложившуюся ситуацию, компания Micro Focus объявляет об инициативе предоставления своим новым и текущим клиентам бесплатных временных лицензий на решение по многофакторной аутентификации NetIQ Advanced Authentication. Лицензии не ограничены по количеству пользователей, срок действия лицензий до 31 июля 2020 г.



Компания Micro Focus планирует 13 апреля провести специальный вебинар «Защита удаленного доступа к информационным ресурсам при помощи решения NetIQ Advanced Authentication от Micro Focus. Бесплатные лицензии сроком действия до 31.07.2020 г.». На нем будет представлена информация о том, как данное решение помогает организовать безопасный удаленный доступ пользователей к корпоративным ресурсам. Будет дан обзор основных моментов быстрого развертывания продукта. Кроме того, будет описан механизм получения бесплатных временных лицензий на данный продукт.

Для участия в вебинаре «Защита удаленного доступа к информационным ресурсам при помощи решения NetIQ Advanced Authentication от Micro Focus. Бесплатные лицензии сроком действия до 31.07.2020 г.» необходимо зарегистрироваться.

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