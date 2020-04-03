 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 13 (1209)

22.03 - 29.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Micro Focus предложит бесплатные лицензии на решения NetIQ до 31 июля

3 апреля 2020 г., 16:05
0 
 

Micro Focus предложит бесплатные лицензии на решения NetIQ до 31 июля

Пандемия коронавируса диктует многим организациям и предприятиям новые правила работы. Повсеместно организуется удаленная форма работы сотрудников. Не секрет, что работа в режиме удаленного доступа создает новые риски информационной безопасности.

Учитывая сложившуюся ситуацию, компания Micro Focus объявляет об инициативе предоставления своим новым и текущим клиентам бесплатных временных лицензий на решение по многофакторной аутентификации NetIQ Advanced Authentication. Лицензии не ограничены по количеству пользователей, срок действия лицензий до 31 июля 2020 г.

Компания Micro Focus планирует 13 апреля провести специальный вебинар «Защита удаленного доступа к информационным ресурсам при помощи решения NetIQ Advanced Authentication от Micro Focus. Бесплатные лицензии сроком действия до 31.07.2020 г.». На нем будет представлена информация о том, как данное решение помогает организовать безопасный удаленный доступ пользователей к корпоративным ресурсам. Будет дан обзор основных моментов быстрого развертывания продукта. Кроме того, будет описан механизм получения бесплатных временных лицензий на данный продукт.

Для участия в вебинаре «Защита удаленного доступа к информационным ресурсам при помощи решения NetIQ Advanced Authentication от Micro Focus. Бесплатные лицензии сроком действия до 31.07.2020 г.» необходимо зарегистрироваться.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/microfocus

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  