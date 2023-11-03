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Службами ДСНС за добу вилучено та знешкоджено 354 вибухонебезпечних предметів.

3 ноября 2023 г., 8:25
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби 2 листопада піротехнічні підрозділи залучалися 142 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 354 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 126,2 гектара.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 24 тис. 533, Київщині – 9 тис. 183, Донеччині – 8 тис. 930, Миколаївщині – 6 тис. 392, Херсонщині – 8 тис. 775, Чернігівщині – 5 тис. 079, Сумщині – 2 тис. 662, Черкащині – 1 тис. 361.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 449 тис. 330 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 115 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 107 тис. 332 гектари.
 
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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