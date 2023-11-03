Apple перевершила квартальні прогнози завдяки зростанню продажів iPhone

3 ноября 2023 г., 9:35

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Apple анонсувала фінансові результати минулого кварталу, які перевершили очікування Уолл-стріт.

Але, як зазначає Reuters, доходи компанії з продажів у Китаї впали на 2,5%, а її генеральний директор Тім Кук (Tim Cook) заявив, що нові висококласні моделі телефонів Apple - iPhone 15 Pro і Pro Max - стикаються з обмеженнями в постачанні.

Експерти зазначають, що компанія з Купертіно пережила глобальний спад на ринку смартфонів краще, ніж багато її конкурентів, але стикається з нерівномірним відновленням економіки Китаю, ключового ринку для Apple.

Продажі за четвертий фінансовий квартал, що закінчився 30 вересня, впали приблизно на 1% до 89,50 млрд дол., при цьому дохід від послуг був майже на 1 млрд дол. більшим, ніж очікувала Уолл-стріт, що допомогло перевершити прогнози аналітиків у 89,28 млрд дол.

Чистий прибуток зріс приблизно на 11%. Прибуток на акцію у розмірі $1,46 перевершив очікування аналітиків на рівні $1,39.

Цього року Apple стикається з більш жорсткою конкуренцією на ринку смартфонів, оскільки Huawei Technologies повертається на ринок з новими телефонами, після того, як вона була практично витіснена з ринку на кілька років через торгові обмеження з боку уряду США.

Продажі Apple в Китаї впали до 15,08 млрд дол. з 15,47 млрд дол. у четвертому кварталі минулого року. Але Кук заявив, що з урахуванням валютних курсів бізнес Apple в Китаї зріс у річному обчисленні, завдяки продажам iPhone і доходам від послуг. «У Китаї ми встановили квартальний рекорд за вересень по iPhone, - заявив Кук в інтерв’ю агентству Reuters. - Наші моделі займали чотири позиції з п’яти найбільш продаваних смартфонів на цьому ринку».

Кук також сказав, що дві нові високорівневі моделі телефонів Apple - iPhone 15 Pro і Pro Max - стикаються з обмеженнями поставок. «Ми наполегливо працюємо над тим, щоб виробляти їх більше, - сказав він. - Ми віримо, що в кінці цього кварталу ми досягнемо балансу між попитом і пропозицією».

На користь Apple також грають кілька глобальних тенденцій: аналітики передбачають, що ринок смартфонів досягнув дна і може почати відновлюватися у 2024 році.

Очікується, що ринок персональних комп’ютерів також буде краще розвиватися в наступному році.

Наразі продажі iPhone залишаються найбільшим вкладом у виторзі Apple. Згідно з даними LSEG, продажі пристрою в четвертому кварталі склали 43,81 млрд дол.

Продажі в сегменті натільних пристроїв компанії, який включає Apple Watch і AirPods, впали на 3% до 9,32 млрд дол., не дотягнувши до прогнозу експертів в 9,43 млрд дол.

Apple вже кілька кварталів поспіль стикається зі зниженням продажів комп’ютерів Mac і iPad, і в четвертому кварталі ця тенденція продовжилася. Продажі Mac впали на третину до 7,61 млрд дол., а iPad - на 10% до 6,44 млрд дол., порівняно з очікуваннями у 8,63 млрд дол. і 6,07 млрд дол. відповідно, згідно з даними LSEG.

Продажі в сегменті послуг Apple, що включає Apple TV+, зросли на 16% до 22,31 млрд дол., аналітики прогнозували 21,35 млрд дол.

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