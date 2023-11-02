HPE побудує у Британії суперкомп'ютер Isambard-AI вартістю 274 млн дол.

2 ноября 2023 г., 17:35

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У рамках інвестицій уряду Великої Британії у створення національного центру досліджень у галузі штучного інтелекту Бристольський університет і компанія Hewlett Packard Enterprise оголосили про те, що завдяки державному фінансуванню в розмірі 225 млн фунтів стерлінгів (274 млн дол.) було обрано компанію HPE як постачальника найшвидшого суперкомп'ютера у Великій Британії.



Це фінансування, що є частиною пакета в 300 млн фунтів стерлінгів на створення нового національного ресурсу для досліджень у галузі штучного інтелекту (AIRR), про який було оголошено на урядовому саміті з безпеки AI в Блетчлі-Парку, дасть змогу Великій Британії стати світовим лідером у галузі AI. Він буде відомий як Isambard-AI і стане в 10 разів потужнішим за найшвидший суперкомп'ютер у Великій Британії та одним із найпотужніших у світі після початку роботи в Національному центрі композитних матеріалів (NCC), що заплановано на літо 2024 року.



Компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) створить і поставить нову систему, оснащену суперкомп'ютерами нового покоління HPE Cray EX і більш ніж 5000 суперчіпами NVIDIA GH200. Очікується, що продуктивність Isambard-AI досягне 200 квадрильйонів обчислень на секунду.



Новий комплекс у Брістолі буде використовуватися широким колом організацій з усієї Великої Британії для використання можливостей штучного інтелекту, який вже зараз є основною рушійною силою таких технологій, що розвиваються, як навчання великих мовних моделей (LLM), великі дані та робототехніка. Новий суперкомп'ютерний комплекс також відіграватиме важливу роль у таких важливих галузях, як прискорення автоматизованого пошуку ліків і дослідження клімату.



Isambard-AI буде з'єднаний з новим суперкомп'ютерним кластером Кембридзького університету під назвою Dawn, який створюється для забезпечення додаткової потужності в рамках нової національної системи AIRR.



Професор Саймон Макінтош-Сміт, директор Національного дослідницького центру Isambard у Бристольському університеті, сказав: "Isambard-AI являє собою величезний стрибок уперед для обчислювальних потужностей AI у Великій Британії. Сьогодні Isambard-AI входить до десятки найшвидших суперкомп'ютерів у світі, а після введення в експлуатацію у 2024 році він стане однією з найпотужніших систем AI для відкритої науки у світі.



Ми дуже раді опинитися на передньому краї революції в галузі AI та в партнерстві з лідерами індустрії HPE та NVIDIA швидко створити й розгорнути великомасштабну дослідницьку обчислювальну інфраструктуру для створення одного з найпотужніших суперкомп'ютерів у світі. Isambard-AI запропонує небачені раніше у Великій Британії потужності для дослідників і промисловості, щоб використовувати величезний потенціал AI в таких галузях, як робототехніка, великі дані, кліматичні дослідження і відкриття ліків".



Джастін Хотард, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу HPC, AI & Labs компанії HPE, сказав: "Сьогоднішнє оголошення про великі інвестиції Великої Британії в суперкомп'ютери зі штучним інтелектом підкреслює її прагнення посісти провідні позиції у світі в галузі AI. Система Isambard-AI буде використовувати провідні світові суперкомп'ютери, включно з високопродуктивними мережами, розробленими спільно з лабораторіями HPE в Брістолі, для забезпечення продуктивності та масштабу, необхідних для проєктів AI з інтенсивними обчисленнями. Ми пишаємося тим, що в партнерстві з урядом Великої Британії та Бристольським університетом надаємо британським дослідникам і промисловцям доступ до найбільшої в Європі системи AI для відкритої науки".



Ян Бак (Ian Buck), віцепрезидент із гіпермасштабування та HPC у NVIDIA, сказав: "Створюючи один із найшвидших у світі суперкомп'ютерів для AI, Велика Британія демонструє важливість створення країнами власної інфраструктури. Isambard-AI надасть дослідникам ті ж найсучасніші обчислювальні ресурси для AI та HPC, які використовують провідні світові піонери AI, що дасть змогу Великій Британії представити наступну хвилю AI та наукових проривів".



Нова урядова цільова група Frontier AI Taskforce отримає пріоритетний доступ для підтримки своєї роботи зі зниження ризиків, пов'язаних із найпрогресивнішими формами AI, включно з національною безпекою від розроблення біозброї та кібератак. Ресурси також підтримають роботу Інституту безпеки AI, який розробляє програму досліджень з вивчення безпеки передових моделей AI та підтримує державну політику за допомогою цього аналізу.



Мішель Донелан, державний секретар з науки, інновацій та технологій, сказала: "Прикордонні моделі AI стають дедалі потужнішими в геометричній прогресії. На нашому саміті з безпеки AI в Блетчлі-парку ми дали зрозуміти, що Велика Британія вхопилася за можливість стати лідером у світі з безпечного впровадження цієї технології, щоб ми могли використовувати її в роботі та вести здоровіше, легше і довше життя.



Це означає надання провідним британським дослідникам і талановитим ученим доступу до інструментів, необхідних для вивчення принципів роботи цієї складної технології. Саме тому ми інвестуємо у створення британських суперкомп'ютерів, щоб закріпити за нами місце світового лідера в галузі безпеки AI".

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