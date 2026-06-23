SK Hynix обігнала Samsung і стала найдорожчою компанією Південної Кореї

23 июня 2026 г., 13:35

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Корпорація SK Hynix офіційно випередила свого багаторічного конкурента Samsung Electronics, ставши найдорожчою лістинговою компанією Південної Кореї.

Як повідомляє Reuters, за підсумками торгів у понеділок, акції SK Hynix зросли на 5,6%, що підняло ринкову капіталізацію виробника мікросхем до 2080,4 трлн вон (близько 1,35 трлн дол.). Водночас акції Samsung знизилися на 0,14%, зафіксувавши ринкову вартість компанії (без урахування привілейованих акцій) на позначці 2066,7 трлн вон. Попри заяви представників Samsung про те, що розрахунок капіталізації повинен враховувати привілейовані акції (із якими вартість становить 2246,4 трлн вон), ринок зафіксував історичну зміну лідера за звичайними акціями вперше з 2000 року.

Стрімке сходження SK Hynix, чиї акції зросли більш ніж на 340% лише з початку цього року, стало результатом глобального буму в індустрії AI. Компанія перетворилася на домінуючого світового постачальника спеціалізованої пам'яті високої пропускної здатності (HBM), яка критично необхідна для архітектури обчислювальних АІ-систем. Зміщення попиту в бік кастомізованих напівпровідникових рішень дозволило SK Hynix завоювати за підсумками минулого року 61% світового ринку HBM, тоді як частка Samsung становила лише 17%, а американської Micron - 21%. Цей успіх дозволив компанії випередити конкурентів не лише за капіталізацією, а й за темпами масштабування: за оцінками Bank of America, до 2028 року SK Hynix скоротить історичний розрив у загальних обсягах виробництва DRAM-пластин із Samsung з 23% до менш ніж 10%.

Ця подія є завершенням одного з наймасштабніших поворотів у корпоративній історії Азії. У 2002 році компанія, яка тоді мала назву Hynix Semiconductor, перебувала на межі банкрутства через колосальні борги й майже була продана американській Micron, після чого протягом десятиліття перебувала під управлінням кредиторів, а її акції коштували менше одного цента. Нове життя в підприємство вдихнула корейська сімейна бізнес-імперія SK Group, яка викупила актив попри супротив тогочасних акціонерів. Попри традиційну циклічність ринку та рекордні збитки у розмірі 7,73 трлн вон під час кризи 2023 року, компанія не припиняла капіталовкладення в розробку архітектури HBM, що дозволило їй отримати чистий операційний прибуток у розмірі 23,5 трлн вон уже у 2024 році під час першої хвилі масових інвестицій Microsoft, Google та Meta. Для закріплення глобального успіху та залучення нових інвесторів SK Hynix наразі розглядає можливість проведення лістингу на американській біржі Nasdaq.

«Що я дійсно хотів зробити, коли ми купували Hynix, так це перетворити її з виробника звичайної «сировинної» пам'яті на провідну напівпровідникову компанію, чия продукція є незамінною», як зазначив у своїй нещодавній книзі голова SK Group Че Тій Вон (Chey Tae-won). Керівник конгломерату наголосив, що якщо класичні модулі пам'яті різних брендів раніше були повністю взаємозамінними товарними позиціями, то у випадку з HBM ситуація радикально змінилася. Заміна специфічних мікросхем SK Hynix на продукцію іншого постачальника в сучасних суперкомп'ютерах може призвести до повної втрати працездатності всієї системи штучного інтелекту, що перетворює периферійний раніше компонент на ключове ядро інфраструктури.

Зміна лідера на фондовому ринку Південної Кореї демонструє фундаментальну трансформацію напівпровідникового сектору в епоху великих мовних моделей. Багаторічне домінування Samsung базувалося на ефекті масштабу та здатності диверсифікувати ризики завдяки виробництву побутової електроніки та смартфонів. Проте саме ця розмитість фокусу та корпоративна інертність завадили технологічному гіганту вчасно розпізнати потенціал технології HBM. SK Hynix, зосереджена виключно на пам'яті, пішла на величезний фінансовий ризик, продовжуючи інвестувати у вертикально стекіровані кристали під час глибокої кризи індустрії, що врешті-решт забезпечило їй монопольний статус головного партнера компанії NVIDIA.

Для Samsung втрата першого місця є не просто символічною поразкою, а ознакою серйозних технологічних та операційних проблем. Позиціонування пам'яті як простого взаємозамінного товару (commodity) більше не працює в умовах, коли клієнти вимагають глибокої системної інтеграції чіпів із графічними процесорами. Якщо SK Hynix успішно реалізує плани лістингу на Nasdaq, вона отримає прямий доступ до найдешевшого американського капіталу, що дозволить ще більше прискорити будівництво нових фабрик та збільшити відрив у R&D-секторі.

Головним ризиком для SK Hynix у довгостроковій перспективі залишається надмірна концентрація клієнтського портфеля навколо кількох розробників прискорювачів AI. Будь-яке уповільнення темпів фінансування інфраструктури AI з боку американських хмарних провайдерів або успішна розробка альтернативних архітектур пам'яті всередині самої NVIDIA може миттєво обвалити надприбутки корейського виробника. Тим не менш, поточний тріумф доводить, що гнучкість та довгострокове стратегічне бачення розвитку AI виявилися значно ефективнішими за колосальні фінансові масштаби традиційного ринкового лідера.

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